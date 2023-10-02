الامارات | محمد بن راشد: مجلة «الجندي» نجحت على مدار سنواتها الـ 50 في مواكبة مسيرة النهضة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، إن مجلة «الجندي» فتحت من خلال تغطياتها الميدانية ومتابعاتها للمعارض والمؤتمرات العسكرية في العالم، نافذة واسعة على عالم الأسلحة والاختراعات والتطورات العلمية والتكنولوجية ذات الصلة.

وأضاف سموه في كلمة بمناسبة الذكرى الـ50 لتأسيس مجلة «الجندي»: «لقد أوفت المجلة بوعودها، وحققت الأهداف المرجوة منها، ونجحت على مدار سنواتها الـ50 في مواكبة مسيرة النهضة والتقدم في بلادنا، فتطور محتواها واتسع وتعمق، وتطورت وسائل انتشارها لتشمل إضافة لنسختها الورقية المطبوعة، موقعاً إلكترونياً وصفحات على منصات التواصل الاجتماعي والوسائط المتعددة».

وقال سموه: «قبل 50 عاماً كلفت فريق عملي في وزارة الدفاع بالإعداد لإصدار مجلة شهرية تعنى بأنشطة الوزارة والقوات المسلحة في الإمارات، وتقدم محتوى يسهم في جهود البناء المعرفي للإنسان الإماراتي، ويخدم مسيرة التنمية في بلادنا، مع التركيز على المجالين العسكري والأمني، وفي مثل هذا الشهر من عام 1973 صدر العدد الأول من مجلة (الجندي)، مدشناً مصدراً موثوقاً للمحتوى الإعلامي العسكري، ومتابعاً بموضوعية ورؤية وطنية وبتحليل متخصص الأحداث والقضايا العسكرية المهمة في العالم».

وقال سموه: «ومن خلال تغطياتها الميدانية ومتابعاتها للمعارض والمؤتمرات العسكرية في العالم، فتحت مجلة (الجندي) نافذة واسعة على عالم الأسلحة والاختراعات والتطورات العلمية والتكنولوجية ذات الصلة.. لقد أوفت المجلة بوعودها، وحققت الأهداف المرجوة منها، ونجحت على مدار سنواتها الـ50 في مواكبة مسيرة النهضة والتقدم في بلادنا، فتطور محتواها واتسع وتعمق، وتطورت وسائل انتشارها لتشمل إضافة لنسختها الورقية المطبوعة، موقعاً إلكترونياً وصفحات على منصات التواصل الاجتماعي والوسائط المتعددة».

وأعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، عن تهنئته لكوادر وزارة الدفاع بحلول اليوبيل الذهبي لمجلة «الجندي»، وقال سموه: «والتهنئة موصولة لجميع أعضاء أسرة المجلة، ولزملائهم الذين تعاقبوا على إدارتها وتحريرها».

فيما أكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، أهمية دور «مجلة الجندي» وغيرها من الإصدارات الوطنية المتخصصة في إثراء ثقافة القارئ بدولة الإمارات، وتعزيز الوعي المعرفي لديه، خصوصاً أفراد قواتنا المسلحة، من خلال الدراسات والبحوث والتقارير التي تتناول بالتحليل والبحث أهم القضايا والموضوعات الحيوية المعاصرة، عبر نخبة من أبرز الكتاب والمتخصصين في المجال الدفاعي والأمني من مختلف أنحاء العالم.

وهنأ سموه في كلمة له بمناسبة الذكرى الـ50 لإطلاق مجلة «الجندي»، هيئة تحريرها وجميع العاملين فيها بمناسبة يوبيلها الذهبي، متوجهاً بالتحية والتقدير إلى كل من أسهم في تأسيسها وشارك بفكره وعمله المخلص في أداء رسالتها الوطنية ومسيرة تطويرها خلال خمسة عقود.

وقال سموه إن المجلة اتسمت عبر مسيرتها الطويلة بطرحها البنَّاء القائم على المعرفة والموثوقية حتى أصبحت جزءاً أصيلاً من منظومة الإعلام الوطني الواعي الذي يواكب رؤية الدولة وتطلعاتها إلى المستقبل، وأثق في أنها ستواصل دورها الوطني والمعرفي بالجدية والعمق والمصداقية نفسها خلال السنوات المقبلة.

وأضاف سموه: «إننا نعيش في عصر سريع التغير والتحول في مختلف المجالات، ولذلك أتطلع إلى مزيد من المواكبة لهذا التطور خلال السنوات المقبلة، سواء على مستوى شكل المجلة أو مضمونها، خصوصاً في ما يتعلق بالاستفادة مما تتيحه التكنولوجيا من فرص كبيرة للتطوير والتحديث وتعزيز التفاعل مع الجمهور».

وأعرب سموه عن تمنياته بالتوفيق لمجلة «الجندي» والقائمين عليها ومواصلة نجاحها خلال مسيرتها المقبلة.

إلى ذلك احتفت مجلة «الجندي» التابعة لوزارة الدفاع في اليوم الأول من أكتوبر 2023 بمرور 50 عاماً على تأسيسها. وبالتزامن مع صدور عددها رقم 597 لشهر أكتوبر 2023، أصدرت «الجندي» ملحقاً خاصاً للاحتفاء بيوبيلها الذهبي استعرض مسيرة النجاحات والإنجازات التي حققتها المجلة خلال خمسة عقود من عمرها.

تأسست مجلة «الجندي» في عام 1973 بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وصدر العدد الأول منها في شهر أكتوبر من العام نفسه، بهدف تغطية أخبار ونشاطات وزارة الدفاع والقوات المسلحة بدولة الإمارات.

وتتناول المجلة في أعدادها الشهرية باللغتين العربية والإنجليزية، بالبحث والتحليل العديد من القضايا والموضوعات الحيوية، وأهم الفعاليات والأخبار المتعلقة بوزارة الدفاع والقوات المسلحة الإماراتية.

وتفرد المجلة مساحات من صفحاتها لاستعراض آراء وتحليلات نخبة من الكتاب الإماراتيين والعرب للحديث عن مختلف القضايا والأمور التي تهم القراء.

وتعمل مجلة «الجندي» منذ تأسيسها، عبر نخبة من أبرز الكتاب والمتخصصين في المجال الدفاعي والأمني من مختلف أنحاء العالم، على نشر دراسات وبحوث وتقارير وملفات عسكرية متخصصة، تتناول بالبحث والتحليل عدداً من القضايا والموضوعات الحيوية التي تهم المتابع في دولة الإمارات والمنطقة العربية والعالم.

• محمد بن راشد وجه في عام 1973 بتأسيس «الجندي» لتغطية أخبار ونشاطات وزارة الدفاع والقوات المسلحة.

الكتبي: مجلة «الجندي» تركت بصمتها في المجالين الإعلامي والعسكري

قال رئيس تحرير مجلة «الجندي»، سعيد عبيد الكتبي، إن المجلة رسَّخت حضورها وتركت بصمتها في المجالين الإعلامي والعسكري، وارتبطت بها أجيال من القراء وجدت فيها المتعة والفائدة.

وأضاف أن أعداد المجلة منذ صدورها تمثل سجلاً دقيقاً لتطور القوات المسلحة الإماراتية وتاريخها الحافل بالبطولة يجد فيها الدارسون والباحثون والمعنيون بتاريخ دولتنا الحبيبة كنزاً من الوثائق والدراسات والحوارات والتحليلات والمعلومات والصور النادرة حول مسيرة القوات المسلحة، والقضايا العسكرية محل الاهتمام في الدولة والعالم، إضافة إلى تغطية قضايا سياسية ومجتمعية وفكرية مهمة، بما يجعل المجلة شاهداً على قيام دولة الاتحاد وازدهارها ونهضتها المشهودة.