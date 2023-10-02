الامارات | شاشات تفاعلية ومساعد افتراضي.. ابتكارات جامعية لمركبات ذاتية القيادة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فازت جامعتا «هيريوت وات» في دبي، و«خليفة للعلوم والتكنولوجيا» (أبوظبي) في «تحدي دبي للتنقل ذاتي القيادة»، الذي أعلنت نتائجه أخيراً ضمن مؤتمر دبي الدولي للتنقل ذاتي القيادة، حيث حصلت جامعة «هيريوت وات» على المركز الأول عن فكرة تجربة الركاب في مركبة ذاتية القيادة من خلال تكنولوجيا الواقع الافتراضي (VR)، الذي يظهر خصائص حافلة يتمتع فيها الركاب بالسلامة والراحة، إضافة إلى خصائص جديدة تتعلق بالتطبيق الذكي لهيئة الطرق والمواصلات.

وحلت جامعة «خليفة للعلوم والتكنولوجيا» (أبوظبي) في المركز الثاني عن فكرة تجربة المتعامل في حافلات ذاتية القيادة من خلال تطوير مساعد بشري افتراضي يتميز بالقدرة على التجاوب مع الركاب والرد على استفساراتهم.

وقال ممثل فريق جامعة «هيريوت وات» في دبي، محمد المصلح، لـ«الإمارات اليوم»: «التركيز كان على أمن المعلومات، والتوعية بالأمور التي تحدث في مدينة دبي من فعاليات سياحية وغيرها، وكذلك سلامة مستخدمي الحافلات في الأولويات، بالإضافة إلى كون الحافلة ذاتية القيادة من دون سائق وتعتمد على الخرائط والصور الليزرية في التنقل داخل شوارع المدينة».

وأشار المصلح إلى أن تكنولوجيا الواقع الافتراضي في المركبة تتيح دخولاً سهلاً وسريعاً لذوي الهمم، فضلاً عن نظام تحسس عن بعد بالذكاء الاصطناعي يتنبأ بالحوادث أو الحالات الصحية للركاب قبل وقوعها، فبمجرد النظر للفيديو يتنبأ النظام بأن شخصاً قد تحدث له ذبحة صدرية أو عارض صحي، فيرسل لسيارات الإسعاف قبل أن يحدث أي شيء.

بدورهم، أكد فريق جامعة خليفة، أنهم نجحوا في تطوير مساعد بشري افتراضي داخل المركبة ذاتية القيادة، يتميز بالقدرة على التجاوب مع الركاب والرد على استفساراتهم، مثل وجهة الحافلة، وعدد الركاب في الحافلة، ودرجة الحرارة داخل وخارج الحافلة، بحيث يخدم الابتكار فكرة تجربة المتعامل في الحافلات ذاتية القيادة.