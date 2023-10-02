الامارات | «رعاية» تقدم 11681 خدمة صحية لكبار المواطنين وأصحاب الهمم في منازلهم بدبي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قدمت مبادرة «رعاية»، التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، رئيس اللجنة العليا للتنمية وشؤون المواطنين، في مايو الماضي 11681 خدمة صحية متكاملة مخصصة لكبار المواطنين وأصحاب الهمم في منازلهم بدبي، خلال أربعة أشهر.

وتترجم مبادرة «رعاية» توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بتوفير أرقى الخدمات الصحية المتكاملة لكبار المواطنين وأصحاب الهمم، والتي تتوافق مع أفضل الممارسات العالمية، حرصاً من سموه على ترسيخ جودة الحياة في إمارة دبي.

وخلال الفترة من الثالث من مايو وحتى 31 أغسطس الماضي تم تقديم 10665 خدمة لكبار المواطنين من الخدمات التي تشملها المبادرة التي تعمل على تقديم خدمات طبية نوعية من خلال شبكة من المستشفيات وخدمات العيادات المنزلية لمتابعة حالة كبار المواطنين وأصحاب الهمم الصحية ورعايتهم وفق أحدث المعايير الدولية المستخدمة في العلاج.

وقدمت المبادرة 1016 خدمة لأصحاب الهمم وفق أفضل المعايير العالمية، محققة الطمأنينة والاستقرار الاجتماعي، بما يضمن لهم أفضل جودة حياة، ويمكنهم من الحصول على الرعاية الطبية في محيط عائلي.

وتستهدف المبادرة التي تأتي ضمن أعمال اللجنة العليا للتنمية وشؤون المواطنين، تطوير منظومة صحية متكاملة ترتقي بجودة حياة كبار المواطنين وأصحاب الهمم، عبر تخصيص الخط الساخن 800588، للرد على مكالماتهم بما يضمن حصولهم على خدمات طبية شاملة ومتطورة تتناسب مع احتياجاتهم الصحية وتراعي متطلباتهم المختلفة بسهولة ويسر.

وقال المدير التنفيذي لمؤسسة دبي الصحية الأكاديمية الدكتور عامر شريف: «تعمل مبادرة رعاية على تقديم منظومة صحية متكاملة، توفر مجموعة من الخدمات النوعية عبر شبكة من المنشآت الصحية المختلفة لخدمة كبار المواطنين وأصحاب الهمم، وبما يسهم في ترسيخ مكانة دبي نموذجاً في تقديم أفضل أشكال الرعاية والعلاج».