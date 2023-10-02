الامارات | محمد بن راشد يُصدر قانوناً بشأن شعار إمارة دبي

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شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن راشد يُصدر قانوناً بشأن شعار إمارة دبي والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي قانوناً بشأن شعار إمارة دبي والذي ينص على أن يكون لإمارة دبي شعاراً خاصاً بها، يعكس حضارتها وقيمها ومبادئها، ويُحدد شكل الشعار وفقاً للنموذج المُلحق بالقانون، على أن يُعتبر الشعار ملكاً لإمارة دبي، ومحمياً بموجب هذا القانون، والتشريعات السارية فيها.
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