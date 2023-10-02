الامارات | رئيس الدولة يشهد افتتاح "إكسبو ـ الدوحة 2023 للبستنة"

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" افتتاح المعرض الدولي للبستنة "إكسبو ـ الدوحة 2023 للبستنة " الذي دشنه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة تحت شعار "صحراء خضراء، بيئة أفضل" .. وذلك بحضور عدد من رؤساء الدول والحكومات والضيوف المدعوين والوفود من مختلف دول العالم.

ويستمر المعرض خلال الفترة من 2 أكتوبر 2023 و حتى 28 مارس عام 2024 في حديقة البدع حيث يمتد إلى 179 يوماً ، وهو أول معرض عالمي للبستنة يقام في منطقة ذات مناخ صحراوي ، فيما يغطي أربعة مواضيع رئيسة هي : الزراعة الحديثة والتكنولوجيا والابتكار والوعي البيئي إضافة إلى الاستدامة.

وقام سموه يرافقه صاحب السمو أمير قطر والحضور بجولة في عدد من أجنحة المعرض الذي يمتد على مساحة حوالي 1.7 مليون متر مربع من المساحات الخضراء وتشمل مناطق الأجنحة الدولية التي تعد مركز الحدائق والمعارض والفعاليات الدولية إضافة إلى منطقتين لإقامة مجموعة متنوعة من الأنشطة والفعاليات والتجارب بجانب "منطقة العائلات" والمنطقة الثقافية.

وشملت الجولة الأجنحة التالية : دولة الإمارات ودولة قطر والمملكة العربية السعودية ودولة الكويت وسلطنة عمان ومجلس التعاون لدول الخليج العربية إضافة إلى الجمهورية التركية وإيطاليا.

وتشارك دولة الإمارات في المعرض بجناح متميز تحت شعار "إرث وأثر " يروي خلاله قصصاً ملهمة للرواد في دولة الإمارات والارتباط الوثيق والدائم بين مجتمع الدولة والطبيعة.

كما يسرد الجناح تاريخ الدولة الطويل من الإسهامات النوعية والمبتكرة التي تركز على تعزيز إرث زراعي مزدهر بدءاً من الماضي مروراً بالحاضر، وتطلعاً إلى المستقبل.

ويشرف على الجناح وزارة الخارجية بالتعاون مع مؤسسة سلامة بنت حمدان آل نهيان ومكتب المشاريع الوطنية.

وهنأ سموه أخاه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد باستضافة هذا الحدث الدولي الذي يمثل منصة للابتكار وفرصة للتواصل والتعاون المشترك لإيجاد حلول مستدامة للتحديات البيئية ومنها الزراعة والأمن الغذائي والمائي والحفاظ على موارد البيئة لضمان مستقبل أفضل للأجيال المقبلة.. مشيداً سموه بمستوى تنظيم المعرض ونوعية المشاركات.

وتبادل سموه الأحاديث مع العارضين بشأن أبرز ابتكاراتهم ومشاركاتهم في مجال الزراعة الحديثة وأساليبها المستدامة وتقنياتها الجديدة وتمنى لهم التوفيق في مشاركاتهم.

كما شارك سموه في فعالية "شجر السدر" حيث سقى سموه شجرة السدر بمشاركة صاحب السمو أمير قطر والضيوف رؤساء الدول والحكومات.

وكان قد بدأ حفل الافتتاح بالسلام الوطني لدولة قطر ثم عرض فيديو بعنوان "قطر الخضراء"..بجانب كلمات افتتاحية لمعالي محمد بن عبد الرحمن آل ثاني رئيس وزراء قطر وزير الخارجية وديمتري إس كير كينتزيس أمين عام المكتب الدولي للمعارض وليوناردو كابيتانو رئيس الاتحاد الدولي لمنتجي البستنة..أكدوا خلالها أهمية المعرض بوصفه منصة عالمية تستعرض الدول من خلاله أبرز ما وصلت إليه في مجالات البستنة والزراعة وبناء الحدائق الحديثة بجانب تعزيز التنمية الخضراء في المنطقة والعالم وغيرها من المحاور التي يستهدفها المعرض.

حضر الافتتاح الوفد المرافق لسموه الذي يضم كلاً من..سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة وسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان نائب حاكم إمارة أبوظبي وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة ومعالي علي بن حماد الشامسي الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني ومعالي مريم المهيري وزيرة التغير المناخي والبيئة ومعالي محمد حسن السويدي وزير الاستثمار ومعالي خليفة شاهين المرر وزير دولة ومعالي نورة بنت محمد الكعبي وزيرة دولة وسعادة الشيخ زايد بن خليفة بن سلطان بن شخبوط آل نهيان سفير الدولة لدى دولة قطر

وقد غادر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان الدولي الدوحة في ختام زيارته إلى دولة قطر الشقيقة حيث كان في وداعه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر