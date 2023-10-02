الامارات | محمد بن زايد: “إكسبو ـ الدوحة 2023 للبستنة” يعكس نهج دولة قطر الشقيقة لتعزيز الاستدامة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة افتتاح المعرض الدولي للبستنة "إكسبو ـ الدوحة 2023 للبستنة " الذي دشنه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة تحت شعار "صحراء خضراء، بيئة أفضل".

وأكد صاحب السمو في تدوينة عبر منصة “إكس” أن المعرض “يعكس نهج دولة قطر الشقيقة بقيادة أخي تميم بن حمد آل ثاني لتعزيز الاستدامة وتقديم الحلول المبتكرة للحفاظ على الموارد وحماية البيئة”.

وأضاف صاحب السمو: العمل من أجل الاستدامة ضرورة ملحة لضمان التنمية ومواجهة تحديات التغير المناخي.