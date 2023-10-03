الامارات | «صحة دبي» تنفذ زيارات تفتيشية على عيادات المدارس الخاصة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بدأت هيئة الصحة في دبي تنفيذ زيارات ميدانية موسعة، للتفتيش على العيادات الصحية في المدارس الخاصة بالإمارة، والوقوف على مدى جاهزيتها وتوافقها مع الاشتراطات والمعايير المعتمدة في الهيئة، وذلك بالتعاون والتنسيق مع هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي.

وتجري هيئة الصحة زيارتها الميدانية بمعرفة فريق من المسؤولين والمتخصصين، تزامناً مع العام الدراسي الجديد، حيث تشمل الزيارات مراجعة شاملة للعيادات، والتأكد من وجود الكادر المهني من الأطباء والممرضين، وفق المعدلات المناسبة لأعداد الطلبة، إلى جانب الاطمئنان على توافر التجهيزات اللازمة والمطلوبة، ومنها جهاز إنعاش القلب الأوتوماتيكي وأجهزة قياس الضغط وسكر الدم ومعدات التشخيص وأسطوانات الأكسجين، ومستلزمات الإسعافات الأولية الأساسية، بالإضافة إلى التأكد من إجراء الصيانة الدورية المطلوبة للأجهزة والمعدات الطبية، والتعرف إلى مدى سلامة الأجواء العامة داخل العيادات الصحية والبيئة المحيطة بها.