الامارات | هل يجوز إقامة دعوى لإعادة حساب مستحقات عمالية بعد توقيع استلامها ؟

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سؤال :

ورد استفسار من قارئ، يقول فيه :

كنت أعمل في شركة لمدة (12) سنة، وتم إنهاء خدماتي وحساب مستحقاتي المترتبة على ذلك، ولكن تضمن حساب المستحقات انتقاص وأخطاء في بعض الحقوق، ونظراً للظروف الصعبة التي كنت أمر بها في ذاك الوقت وضرورة قيامي بالوفاء بالعديد من الالتزامات الشخصية والعائلية والبنكية، وافقت على تلك الحسبة ووقعت عليها وتم صرف المستحقات على ضوء تلك الحسبة الجائرة.

كما وقعت على نموذج إقرار استلام المستحقات وإلغاء الإقامة معتقدا أن توقيعي على هذه الحسبة لا يمنعني من المطالبة لاحقاً بإعادة حساب مستحقاتي، فهل يجوز لي إقامة دعوى بالمطالبة بإعادة حساب المستحقات وإلزام جهة العمل السابقة بباقي المستحقات التي لم يتم صرفها لي بناء هذه الحسبة؟

الإجابة :

يجيب المستشار الدكتور يوسف الشريف بالقول :

بداية فإن الإجابة عن السؤال تستلزم التفرقة بين التوقيع باستلام المستحقات لدى وزارة الموارد البشرية في النموذج المعد لهذا الغرض بمناسبة إلغاء الإقامة والتي تكون نموذجا مجملا غير مفصل للمستحقات وكيفية حسابها وهو ما استقرت عليه الأحكام القضائية بأنه لا يعتد به كدليل على اقتضاء الموظف مستحقاته، أما التوقيع باستلام المستحقات على إقرار لدى جهة العمل متضمنا تفاصيل المستحقات دون إبداء اعتراض أو تحفظ فإن ذلك إقرارا ملزما لك فيما يتعلق بهذه المستحقات الواردة في الإقرار، أما ما عداها فإن عدم اعتراضك وتحفظك يعتبر تنازلا منك عنها ما لم يثبت وقوعك في غش أو غرر من قبل جهة العمل وهذا ما تواترت عليه أحكام المحاكم.



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