الامارات | وصايا ورسائل شكر للناخبين.. ماذا فعل مرشحو "الوطني" في آخر أيام الدعاية الانتخابية؟

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهد اليوم الأخير لحملات الدعاية الانتخابية لمرشحي انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023، والتي انتهت رسمياً في الساعة الثانية عشرة من صباح أمس، لقاءات جماهيرية مكثفة للمرشحين، إمّا مباشرة عن طريق ندوات ومجالس عقدوها في مقارهم الانتخابية، وغير مباشرة من خلال فيديوهات مسجلة وأخرى بتقنية البث المباشر.

وركّز غالبية المرشحين في لقاءاتهم وفيديوهاتهم على تذكير الجمهور بشعار حملاتهم الانتخابية ورقم ترشيحهم، إلى جانب الدعوة لعدم المجاملة في التصويت واختيار المرشح على أساس الكفاءة والخبرة العملية التي تؤهله للعب دور مؤثر في حال الوصول إلى المجلس.

كما حرص غالبية المرشحين على توجيه رسائل شكر لجموع المواطنين على التفاعل الكبير مع حملاتهم الانتخابية، والنقاشات الإيجابية التي شملت مختلف القضايا والمحاور التي تناولتها اللقاءات الانتخابية للمرشحين، فيما ركّز مرشحون آخرون على تكثيف رسائل التوعية بآليات واشتراطات التصويت في الانتخابات.

وأعلنت اللجنة الوطنية للانتخابات، أمس، انتهاء الفترة المُخصّصة لحملات الدعاية الانتخابية لمرشحي انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023، والتي تواصلت على مدى 23 يوماً خلال الفترة من 4 سبتمبر وحتى 3 أكتوبر)، سعى خلالها كل مرشح إلى تقديم نفسه للناخبين كنائباً للشعب والترويج لبرنامجه الانتخابي وطرح الحلول التي وضعها للتعامل مع العديد من الملفات والقضايا ذات الاهتمام الجماهيري، وذلك بهدف اسمالتهم والحصول على أصواتهم خلال عملية الاقتراع، التي تبدأ اعتباراً من يوم غدٍ وحتى يوم الانتخاب الرئيس المقرر السبت المقبل.