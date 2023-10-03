الامارات | محمد بن راشد يصدر مرسوماً بتشكيل مجلس إدارة مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، المرسوم رقم (40) لسنة 2023 بتشكيل مجلس إدارة مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية برئاسة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائباً للرئيس، وعضوية كل من: سمو الشيخ أحـــمــــد بن سعيـــــد آل مكتــــوم، ومعالي محــــمــــــد هـــــــادي الحــسيــــــــني، ومعالي ريــــــم بنت إبـــراهيــــــم الهاشـــــمي، ومعالي سلطــــان بـن سعيــــــد المنصـــــوري، ومعالي محــــمــــــد إبـــــراهيـــم الشيـــــــباني، ومعالي عبـــــدالرحمـــــن صالــح آل صالــــح، وسعادة هـــــــلال ســـــعيـــــــــد الـــمــــــــري، على أن يكون معالي محمد إبراهيم الشيباني، عُضواً مُنتدباً لإدارة أعمال المُؤسّسة.

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