الامارات | الوثائق المطلوبة للتصويت في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حددت اللجنة الوطنية للانتخابات، تفاصيل الوثائق المطلوبة للتصويت في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023، والتي تنطلق غداً في مختلف إمارات الدولة.

وأوضحت اللجنة أن الوثيقة المعتمدة للتصويت في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023 هي "بطاقة الهوية الصادرة من الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ".

وأشارت إلى أنه سيتم التحقق من شخصية الناخب عن طريق الاطلاع على أصل بطاقة الهوية أو من خلال الهوية الرقمية.

وأكدت اللجنة أنه يتوجب على جميع الناخبين التسجيل في نظام الهوية الرقمية (UAEPass)، لممارسة حقهم في الانتخاب أو الترشح لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي إذا توافرت فيه الشروط القانونية المطلوبة