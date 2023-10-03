الامارات | سفارة الدولة في بانكوك: جميع المواطنين المتواجدين بالقرب من منطقة "إطلاق النار" بخير

شكرا لقرائتكم خبر عن سفارة الدولة في بانكوك: جميع المواطنين المتواجدين بالقرب من منطقة "إطلاق النار" بخير والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سفارة الإمارات في بانكوك تؤكد أن جميع المواطنين الموجودين بالقرب من المنطقة التي وقع فيها "إطلاق النار" بخير وأمان، وتدعوهم إلى اتباع تعليمات السلامة الصادرة عن السلطات التايلندية والتواصل في الحالات الطارئة عبر خط الطوارئ على الرقم 0097180024 والتسجيل في خدمة "تواجدي"
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