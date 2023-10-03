شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرا خارجية الإمارات وتشيلي يبحثان سبل تعزيز التعاون الثنائي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان اليوم الثلاثاء مع وزير خارجية جمهورية تشيلي البيرتو فان كلافيرين سبل تعزيز التعاون الثنائي في كافة المجالات، وذلك في إطار زيارة العمل التي قام بها وزير الخارجية الإماراتي إلى جمهورية تشيلي ضمن جولته في عدد من دول أمريكا اللاتينية والكاريبي.

واستعرض الجانبان - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الإماراتية "وام" - مسار التعاون الثنائي في العديد من القطاعات، ومنها الاقتصادية والاستثمارية والطاقة والتغير المناخي وغيرها، كما بحثا الأوضاع في المنطقة، وتبادلا وجهات النظر بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وخلال المحادثات الثنائية بين الجانبين، تعرف وزير خارجية تشيلي على استعدادات دولة الإمارات لاستضافة مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "COP 28" .

وأكد بن زايد أن دولة الإمارات حريصة على بناء شراكات إيجابية وبناءة مع جمهورية تشيلي ودول أمريكا الجنوبية الصديقة، واستثمار كافة الفرص المتاحة لتعزيز آفاق التعاون المشترك الداعم لمسارات التنمية الشاملة والمستدامة في المجتمعات.