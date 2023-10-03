الامارات | أحمد بن محمد: القطاع الصحي ضمن أهم قطاعات حكومة دبي ذات الأولوية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي أن القطاع الصحي ضمن أهم القطاعات التي توليها حكومة دبي أولوية كبيرة.

وأضاف في تدوينة عبر منصة "إكس": خلال زيارتي للمستشفى السعودي الألماني في دبي تفقدت جانباً من الإضافات الجديدة والتي تشمل مستشفى للنساء والأطفال ومستشفى لجراحة العظام والكسور ... القطاع الصحي ضمن أهم القطاعات التي توليها حكومة دبي أولوية كبيرة، وحريصون على تمكين القطاع الخاص للعب دور محوري في مساعينا للارتقاء بخدمات الرعاية الصحية وتوظيف أحدث التقنيات للحفاظ على صحة كل مواطن ومقيم وزائر.

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