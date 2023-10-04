الامارات | تصريح فوري لمزاولة مهنة سائق نقل ركاب

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تصريح فوري لمزاولة مهنة سائق نقل ركاب

قلصت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، في مبادرة تهدف إلى إسعاد المتعاملين الراغبين بالحصول على تصريح مزاولة مهنة سائق نقل ركاب، زمن الحصول على تصريح مزاولة مهنة سائقي قطاع نقل الركاب من 24 ساعة إلى الحصول عليها بشكل فوري، وذلك من خلال تطبيق دبي درايف.

وقال مدير إدارة شؤون السائقين بمؤسسة المواصلات العامة، سلطان الأكرف: «تأتي هذه المبادرة في إطار عملية التحول الرقمي، التي تنتهجها الهيئة في ما يتعلق بالتصاريح. وتشمل المبادرة سائقي مركبات الأجرة والمركبات الفخمة وحافلات النقل المدرسي».

ويسبق الحصول على التصريح خطوات بسيطة، تتمثل في تقديم الشركة التي ينتمي إليها السائق لطلب إصدار التصريح عبر الموقع الإلكتروني للهيئة، ودفع رسوم التصريح، ومن ثم كل ما على السائق هو تنزيل تطبيق دبي درايف RTA-DUBAI DRIVE على الأجهزة الذكية، والتسجيل المسبق في التطبيق، وبمجرد أن تنتهي الشركة من الإجراءات يحصل السائق على التصريح الرقمي فورياً عبر تطبيق دبي درايف المتوفر على جميع أنواع الأجهزة الذكية.