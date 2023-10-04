الامارات | تزويد «راشد لأصحاب الهمم» بأجهزة ذكية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تلقى مركز راشد لأصحاب الهمم أحدث نسخة من أجهزة «أليكسا»، المساعد المدعوم بالذكاء الاصطناعي الذي طورته شركة «أمازون» للتجارة الإلكترونية، ويمكن من خلاله التحكم بمرافق المركز المختلفة عبر الأوامر الشخصية، ما يسهم في تسهيل حركة أصحاب الهمم داخل أروقة المركز وفصوله، ويعزز من استقلاليتهم واعتمادهم على أنفسهم في إنجاز المهام التي يتطلعون إلى القيام بها، فضلاً عن ضمان اطلاعهم وتعاملهم عن قرب مع أحدث أدوات الرقمنة المختلفة.

وأكدت مدير عام مركز راشد لأصحاب الهمم، مريم عثمان، أهمية تدريب أصحاب الهمم على أدوات التكنولوجيا والرقمنة لما لها من تأثيرات إيجابية عليهم.

ونوهت إلى أن تزويد المركز وتجهيزه بأدوات الذكاء الاصطناعي والأجهزة الذكية المختلفة يؤكد حرصه على مواكبة تطورات العصر المختلفة، ويسهم في تطوير خدماته وبرامجه التأهيلية وفقاً لأحدث الممارسات العالمية. وشكرت عثمان شركة «أمازون» على إسهاماتها وتفاعلها مع قضايا أصحاب الهمم وتلبية احتياجاتهم المختلفة.

من جانبه، قال المدير العام الإقليمي لـ«أليكسا» في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، الدكتور رافد فطاني: «إن التعاون مع مركز راشد لأصحاب الهمم يهدف إلى تعزيز رؤيتنا في تمكين ثقافة شاملة ترتقي بالتنمية للجميع».

وأضاف: «نعمل مع المعلمين والمختصّين والعائلات في المركز لتمكين إجراء مختلف الأنشطة بواسطة الأوامر بسلاسة، ما يعكس الدور الأساسي الذي تقوم به تقنيات الذكاء الاصطناعي، مثل (أليكسا) في تشجيع ممارسة حياة أكثر استقلالاً».