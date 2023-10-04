الامارات | بطاقة الهوية.. الوثيقة المعتمدة للتصويت

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حددت اللجنة الوطنية للانتخابات تفاصيل الوثائق المطلوبة للتصويت في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023 التي تنطلق اليوم في إمارات الدولة كافة. وأوضحت اللجنة أن بطاقة الهوية الصادرة عن الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، هي الوثيقة المعتمدة للتصويت في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023.

وأشارت إلى أنه سيتم التحقق من شخصية الناخب عن طريق الاطلاع على أصل بطاقة الهوية، أو من خلال الهوية الرقمية.

وأكدت اللجنة أنه يجب على جميع الناخبين التسجيل في نظام الهوية الرقمية (UAEPass)، لممارسة حقهم في الانتخاب أو الترشح لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي إذا توافرت في الناخب الشروط القانونية المطلوبة.

وأفادت اللجنة بأنه في ما يخص تصويت أصحاب الهمم أو الذين لا يعرفون القراءة أو الكتابة أو الشخص الذي لا يستطيع التصويت بنفسه، يمكنه الإدلاء بصوته في الانتخابات شفاهياً بشكل سري يخبر به رئيس لجنة مركز الانتخاب أو أحد أعضائها يفوّضه الرئيس، وذلك وفق نظام التصويت المعتمد.

وحددت اللجنة ثلاثة أنواع من التصويت هي نظام التصويت عن بُعد، وهو نظام التصويت الذكي الذي يتيح للناخبين التصويت في الانتخابات بواسطة التطبيقات الرقمية التي تقررها اللجنة الوطنية، ونظام التصويت الإلكتروني، وهو نظام يتيح للناخبين التصويت في الانتخابات من خلال أجهزة التصويت الإلكتروني في مراكز الانتخاب المعتمدة، فضلاً عن نظام التصويت الهجين، وهو نظام التصويت المختلط الذي يجمع بين نظام التصويت عن بُعد ونظام التصويت الإلكتروني في مراكز الانتخاب المعتمدة.