الامارات | أنور قرقاش: التصويت ميسر وأتوقع مشاركة كبيرة لإنجاح العملية الانتخابية

- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن أنور قرقاش: التصويت ميسر وأتوقع مشاركة كبيرة لإنجاح العملية الانتخابية والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توقع الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة تسجيل نسبة مشاركة عالية في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي التي بدأت اليوم.
وقال قرقاش لـ “الإمارات اليوم” بعد إدلائه بصوته في مركز الاقتراع بمركز دبي التجاري إن عملية التصويت تشهد تنظيماً عالياً ما يساهم بسهولة عملية التصويت التي لا تستغرق سوى مدة بسيطة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
Share
طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App