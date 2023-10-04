الامارات | 4 خطوات لـ"التصويت الصحيح" داخل مراكز انتخابات "الوطني 2023"

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت اللجنة الوطنية للانتخابات أن هناك 4 خطوات رئيسة تضمن نجاح علمية التصويت الإلكتروني في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023، داخل مراكز التصويت، التي بدأت اليوم في استقبال الناخبين الراغبين في التصويت المبكر على مدار يومين، على أن تعاود فتح أبوابها أمام الناخبين يوم الانتخاب الرئيس المقرر السبت المقبل.

وتبدأ خطوات التصويت الناجح الأربعة بإدخال الناخب بطاقة الهوية الصادرة من الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية في جهاز قارئ الهوية، مع مراعاة عدم سحب بطاقة الهوية حتى الانتهاء من عملية التصويت، ثم يتم ضغط زر اضغط هنا، و"الثانية" ظهور شاشة صور مرشحي الإمارة التي ينتمي إليها الناخب، إذ يمكنه اختيار مرشح واحد فقط من بين المرشحين، وذلك إمّا عن طريق اختيار المرشح من خلال رقم ترشيحه، أو من خلال الضغط على صورة المرشح.

وأشارت إلى أنه إذا اختار الناخب التصويت من خلال "رقم المرشح"، يجب عليه إدخال رقم المرشح الذي يرغب في اختياره ومن ثم الضغط على زر تأكيد، وإذا أدخل رقماً خاطئاً فيمكنه التعديل من خلال الضغط على زر مسح، وفي حالة إدخال رقم ليس ضمن قائمة المرشحين فإنه سيختفي تلقائياً لإعادة الإدخال مرة أخرى، بينما إذا اختار الناخب التصويت من خلال اختيار "الصورة"، يجب عليه الضغط على صورة المرشح الذي يرغب في اختياره، وللتنقل بين الشاشات يتم الضغط على زر "اللاحق"، وللعودة لشاشة صور المرشحين السابقة يتم الضغط على زر "السابق".

وأوضحت أن الخطوة الثالثة للتصويت الإلكتروني تكون بعد اختيار المرشح، حيث ستظهر للناخب شاشة اعتماد التصويت التي تحتوي على صورة المرشح الذي تم اختياره فقط، ومن ثم يجب عليه التأكد من اختياره، ثم الضغط على زر "التصويت" أو التراجع للتعديل من خلال الضغط على زر "تعديل التصويت"، بينما في الخطوة الرابعة ستظهر للناخب شاشة تفيد بأنه قد أتم عملية التصويت بنجاح، وبعد ذلك يمكنه سحب بطاقة الهوية من جهاز قارئ الهوية.