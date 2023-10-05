الامارات | دائرة بلديات أبوظبي تحقق في واقعة قطط ملقاة بالخلاء

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - باشرت دائرة البلديات والنقل – أبوظبي، التحقيقات بشأن واقعة القطط الملقاة في الخلاء، فور تلقّيها البلاغ، لاتخاذ جميع الإجراءات الإدارية والقانونية ذات الصلة.

وأكدت الدائرة أنها اتخذت التدابير اللازمة لتحديد الأسباب الكامنة وراء هذا العمل غير الإنساني، مشيرة إلى أن التحقيقات مازالت جارية بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص، لمعرفة المتسببين في هذا العمل المنافي للأخلاق والقيم الإنسانية.

وأضافت أنها تُقدّر مشاعر الجمهور وأفراد المجتمع، وتثمن دور المتطوعين في التفاعل مع هذا الحادث المؤسف، وتدعوهم إلى التعاون والتواصل معها لمشاركة أي معلومات حول ملابسات هذا الحادث، ما يسهم في ضمان عدم تكرار هذه الممارسات التي تتعارض مع نهج الدائرة في الاهتمام والعناية والرفق بالحيوان.