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الامارات | «تاكسي دبي» تكرّم 107 سائقين بجوائز السلامة المرورية

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دبي - الإمارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كرّمت مؤسسة «تاكسي دبي» التابعة لهيئة الطرق والمواصلات في دبي، 107 سائقين متميزين، ضمن جائزة السلامة المرورية للعامين 2021 و2022، لتسجيلهم أقل عدد من المخالفات والحوادث.

وأوضح المدير التنفيذي لمؤسسة «تاكسي دبي»، منصور رحمه الفلاسي، أن المؤسسة تثمن جهود سائقي مركبات الأجرة والليموزين والحافلات، وتحثهم دائماً على الالتزام بقواعد القيادة الآمنة واتباع الأنظمة والإرشادات المرورية لضمان سلامتهم وسلامة الركاب، وبناء على ذلك كرمت المؤسسة السائقين الملتزمين في إطار سعيها لتحقيق هدف تخفيض الحوادث المرورية، ويأتي هذا الهدف تماشياً مع استراتيجية السلامة المرورية لإمارة دبي وهدفها في تحقيق «صفر وفيات».

وأضاف: «توفر المؤسسة الإمكانات البشرية والتقنية للوصول إلى أعلى معدلات السلامة، وتم تحقيق انخفاض ملحوظ خلال السنوات الماضية، وهو نتاج العمل الدؤوب والجهود المبذولة من قبل المؤسسة التي حرصت على إطلاق العديد من البرامج المبتكرة، من أبرزها جائزة السلامة المرورية، وبرامج التدريب المكثفة للسائقين، وتطبيق لائحة مخالفة السائقين للحوادث المتكررة».

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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