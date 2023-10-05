الامارات | شرطة أبوظبي ترصد المخالفات الخطرة على الطرق بالذكاء الاصطناعي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - صنّفت شرطة أبوظبي ست مخالفات تم رصدها بتقنيات الذكاء الاصطناعي، اعتبرتها الأخطر على طرق إمارة أبوظبي، لافتة إلى أنها تتسبب في حوادث قاتلة، وينتج عنها إصابات ووفيات، ويتصدر الانشغال عن الطريق، أبرز أسبابها.

وقال مدير إدارة تحصيل ومتابعة المخالفات المروية في مديرية المرور والدوريات في شرطة أبوظبي، العقيد الدكتور المهندس مسلم الجنيبي، إن هناك مجموعة كبيرة من المخالفات التي يرتكبها السائقون بشكل يومي، ولكن بناء على تحليل بيانات المخالفات والحوادث المرورية بتقنيات الذكاء الاصطناعي، حددنا المخالفات المرورية الأخطر التي تسبب حوادث جسيمة، أهمها الانحراف المفاجئ، وعدم ترك مسافة أمان بين المركبات، والانشغال عن الطريق من قائد المركبة، سواء باستخدام الهاتف أو غيره، وأيضاً، تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء، ودخول الطريق من دون التأكد من خلوه، وتجاوز الحدود المسموح بها في السرعة على الطرق.

وأضاف أنه قبل وقوع أي حادث توجد مخالفة، وهي سلوك خطأ من السائق، لافتاً إلى أن الانشغال بالهاتف أبرز المسببات الرئيسة في الحوادث الخطرة، إذ يؤدي إلى الانحراف المفاجئ للمركبة، أو عدم ترك مسافة أمان كافية مع المركبات الأمامية، وقد يؤدي أيضاً إلى قطع الإشارة الضوئية الحمراء، ومن ثم وقوع حوادث قاتلة. وأشار إلى أن شرطة أبوظبي توسّعت في استخدام التقنية والذكاء الاصطناعي في رصد المخالفات، لتعزيز السلامة المرورية للسائقين ومستخدمي الطرق.