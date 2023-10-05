الامارات | ناخبون يتوافدون قبل دقائق من بدء التصويت في رأس الخيمة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توافد ناخبون إلى مركز رأس الخيمة للمعارض (إكسبو) للتصويت في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي، واختيار مرشحهم لعضوية المجلس، قبل دقائق من بداية اليوم الأول من التصويت المبكر، حيث شهد المركز إقبالاً لافتاً من كبار المواطنين وأصحاب الهمم لاختيار مرشحهم والتصويت في الانتخابات.

وقال عضو لجنة رأس الخيمة للانتخابات، أحمد عبيد الطنيجي، لـ«الإمارات اليوم»، إن عملية التصويت في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي لا تستغرق أكثر من دقيقتين منذ دخول الناخب للمركز وإجرائه بصمة الوجه واستخدام النظام الإلكتروني لاختيار مرشحه في الانتخابات.

وأضاف أن جميع أعضاء لجنة الانتخابات كانوا حاضرين من أجل مساعدة الناخبين على إتمام عملية الانتخاب بشكل سلس، حيث تم مساعدة كبار المواطنين على إتمام الإجراءات، ومساعدة أصحاب الهمم للإدلاء بأصواتهم شفاهة وبشكل سري إلى رئيس لجنة مركز الانتخاب أو أحد أعضائها الذي يفوضه رئيس اللجنة، وفق نظام التصويت المعتمد.

وأوضح أن مركز «إكسبو» للانتخابات شهد توافد ناخبين مبكراً قبل دقائق من افتتاح المركز للتصويت، ما يدل على ثقافة واسعة لدى المواطنين للمشاركة في العملية الانتخابية، مشيراً إلى أنه تم اتخاذ جميع الإجراءات المناسبة لإنجاح عملية الانتخابات خلال يومي التصويت المبكر.