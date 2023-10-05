الامارات | تخريج 26 مواطناً ضمن «خبراء الاتصال الحكومي»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهد وزير شؤون مجلس الوزراء محمد بن عبدالله القرقاوي، ومساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للمشاريع الاستراتيجية رئيس المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات سعيد العطر، تخريج دفعة جديدة من خبراء الاتصال الحكومي، الذي ينظمه المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات، ضمن جهود الحكومة في تعزيز مهارات فرق العمل، وتمكين الكوادر الوطنية على المستوى الاتحادي، عبر برامج تدريبية شاملة ومتكاملة، ضمن استراتيجية المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات لتطوير قطاع الاتصال الحكومي الاتحادي.

واختتم البرنامج دورته الجديدة بتخريج 26 خبيراً في مجال الاتصال الحكومي، ويهدف البرنامج التدريبي المتخصص والمتكامل في الاتصال الحكومي لإعداد كوادر وطنية مؤهلة لقيادة قطاع الاتصال الحكومي في الدولة، ومواكبة أحدث التوجهات والممارسات العالمية المتبعة في هذا المجال.

ويركز البرنامج بشكل كبير على مجموعة من المحاور التي يأتي في مقدمتها تطوير المحتوى، وتزويد المنتسبين بالمهارات الحديثة في كل جوانب الاتصال الحكومي، وتطوير الحملات الإعلامية بوصفها أداة لا غنى عنها لإبراز المبادرات والمشاريع الحكومية الكبرى.

وشمل البرنامج، الذي يُعد أول برنامج تدريبي متكامل في الاتصال الحكومي، ثلاث مراحل تدريبية متخصصة، تخللتها ورش عمل وجلسات تفاعلية، وجلسات تدريبية في المملكة المتحدة، وتحديداً في مكتب الاتصال الحكومي البريطاني وكلية لندن للأعمال ضمن المرحلة الثالثة من الدورة الحالية للبرنامج، حيث اطلع المنتسبون من فرق وقادة الاتصال الإماراتيين في مختلف الجهات الحكومية الاتحادية على أحدث توجهات وممارسات الاتصال الحكومي في أرقى الجهات الأكاديمية والحكومية في المملكة.

وأكدت المديرة التنفيذية لقطاع الاتصال الحكومي في المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات، خديجة حسين، أن البرنامج ومنذ إطلاقه استطاع أن يحقق مخرجات ناجحة، تواكب تطلعات وتوجهات قيادة الدولة، المتمثلة في توفير الدعم والتمكين للكوادر الوطنية في دولة الإمارات وتعزيز مهاراتهم والارتقاء بأدائهم، بما يرسخ مكانتهم الفاعلة كشريك أساسي في مسيرة التقدم والريادة على المستويات المحلية، والإقليمية والعالمية.

وأضافت: «نعيش اليوم في عالم متسارع الأحداث والمتغيرات، ما يتطلب مجهوداً إضافياً في القطاعات الحيوية والاستراتيجية كافة، وهو ما ينطبق على قطاع الاتصال الحكومي، واستجابة للتحديات والمتغيرات السريعة، جاءت فكرة برنامج خبراء الاتصال الحكومي، التي استطعنا من خلالها تدريب وتأهيل أكثر من 170 خبيراً في الاتصال الحكومي على مستوى الدولة، وتمكينهم بالأدوات والمهارات المطلوبة لإعداد وتنفيذ الاستراتيجيات والخطط الاتصالية الناجحة والمبتكرة».

ويستهدف البرنامج تطوير قطاع الاتصال الحكومي ورفد مديري وأخصائيي الاتصال في مختلف جهات الحكومة الاتحادية بأحدث الأساليب والتوجهات على المستويين النظري والعملي. كما يسعى البرنامج من خلال التعاون من مجموعة من خبراء الاتصال العالميين إلى صقل مهارات ومعارف موظفي الاتصال الحكومي لتمكينهم من التعامل بشكل إيجابي وفعال مع مختلف المواقف والتحديات.

كما تضمنت الزيارة التي استمرت أربعة أيام، لقاءً مع المدير التنفيذي لمكتب مقر رئاسة الوزراء البريطاني ألكس إيكن، إلى جانب عدد من خبراء الاتصال الحكومي البريطانيين.