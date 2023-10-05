الامارات | ناخبون: الإسكان والتوظيف وتمكين المرأة.. أبرز الملفات في اختيار المرشحين

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفادت لجنة إمارة عجمان بأنها وفرت 21 جهازاً للتصويت، بينها جهاز لأصحاب الهمم، وذلك ضمن التسهيلات التي توفرها لكل الناخبين، فيما خصصت جهازين لمساعدة الناخبين الذين يواجهون صعوبة في تفعيل الهوية الرقمية على الإدلاء بأصواتهم، وذلك عبر التوجه إلى منطقة إسعاد الناخبين وإعطائهم «باركود» ثم التوجه إلى الأجهزة المخصصة للتصويت، موضحة أن تلك التسهيلات تُعنى بصورة أكبر بكبار المواطنين من الناخبين.

وشهدت اللجنة أمس إقبالاً جيداً من المصوتين في الساعات الأولى من بدء عملية التصويت، حيث خصصت اللجنة مسارات محددة تبدأ بفريق الدعم بمنطقة إسعاد الناخبين، حيث يتم التحقق من هويات المصوتين ومساعدة من لديهم مشكلة في الهوية الرقمية، ثم العبور من أمام شاشات «بصمة الوجه» للتأكد من هوية الشخص الناخب.

وعقب ذلك يتوجه المصوّت إلى أجهزة الإدلاء بالصوت، والتي خصصتها اللجنة لإتمام عملية التصويت بسهولة ويسر عن طريق الهوية الرقمية، لاختيار المرشح الراغب في انتخابه.

وخصصت اللجنة فريقين لاستقبال المصوتين عند مدخل اللجنة لشرح تفاصيل العملية الانتخابية وآلية الانتخاب، بحيث تضمن أن يكون صوت الناخب صحيحاً، وكذلك لتيسير الإجراءات على المصوتين، حيث يتم عرض فيديو توضيحي يشمل الخطوات كافة للإدلاء بالصوت الانتخابي.

وخصصت اللجنة منطقة للمرشحين الراغبين في التواجد داخل اللجنة لمتابعة سير العملية الانتخابية.

وتفقد رئيس لجنة إمارة عجمان، راشد عبدالرحمن بن جبران السويدي، سير العملية الانتخابية داخل اللجنة مع فتح باب التصويت، ووجّه بتوفير سبل الدعم كافة للناخبين، وتسهيل الإجراءات عليهم.

وقال السويدي، لـ«الإمارات اليوم»: «بدأنا باستقبال أعضاء اللجنة الانتخابية الراغبين في الإدلاء بأصواتهم، وكان الإقبال جيداً خلال اليوم الأول من مختلف فئات المجتمع، وكانت الأمور كلها تسير بسهولة يسر، ولم نواجه أي مشكلات تقنية أثناء عملية التصويت».

وأكد سهولة عملية التصويت وإجراءاتها، حيث لا تستغرق سوى دقائق معدودة، مشيراً إلى أنه تم تخصيص مسارات خاصة لكبار المواطنين وأصحاب الهمم.

ودعا رئيس اللجنة أعضاء الهيئة الانتخابية للمشاركة في هذا الحدث الوطني والعرس الانتخابي لدولة الإمارات، مؤكداً أهمية زيادة المشاركة في التصويت من قِبل المواطنين.

بدورهم، أكد ناخبون لـ«الإمارات اليوم» أن اللجنة وفرت سبل إنجاح العملية الانتخابية وتيسير الإجراءات كافة، خصوصاً مع تخصيص فرق تدريبية لشرح آلية التصويت للناخبين فور دخولهم إلى اللجنة، ما سهّل إنجاز العملية الانتخابية في أسرع وقت.

وأوضحوا أن هناك معايير رئيسة لجأوا إليها لاختيار مرشحيهم؛ أبرزها البرنامج الانتخابي وأهميته لخدمة المجتمع، لافتين إلى أن من بين الملفات المهمة التي وضعوها في الاعتبار الإسكان والتوظيف وتعزيز تمكين المرأة.

وذكروا أن ملف الإسكان حيوي ومهم للمجتمع، ويجب معرفة ما الأمور الأبرز والأكثر تطوراً التي يمكن أن يقدمها المرشحون للناخبين، ونقل تلك الرؤى إلى الجهات المسؤولة، أما في ما يخص ملف المرأة، فأكدت ناخبات أهمية تعزيز تمكين المرأة، بحيث تكون سنوات الخبرة المطلوبة في العمل قليلة حفاظاً على بيتها وأسرتها، وكذلك تقليص ساعات العمل والتقاعد المبكر.

وحددت اللجنة الوطنية للانتخابات ثلاثة أنواع من التصويت هي: التصويت عن بُعد، وهو نظام ذكي يتيح للناخبين التصويت في الانتخابات بواسطة التطبيقات الرقمية التي تقررها اللجنة الوطنية، ونظام التصويت الإلكتروني، وهو نظام يتيح للناخبين التصويت في الانتخابات من خلال أجهزة التصويت الإلكتروني في مراكز الانتخاب المعتمدة، وأخيراً نظام التصويت الهجين، وهو نظام التصويت المختلط الذي يجمع بين نظام التصويت عن بُعد ونظام التصويت الإلكتروني في مراكز الانتخاب المعتمدة.

وذكرت اللجنة أن التصويت الهجين يتم عبر التصويت عن بُعد سواء من داخل الدولة أو خارجها بواسطة التطبيق الذكي «شارك للإمارات»، ورابط التصويت في التطبيق الذكي للجنة الوطنية للانتخابات وموقعها الإلكتروني www.uaenec.ae، أو من خلال التصويت الإلكتروني في تسعة مراكز انتخابية.

وأشارت اللجنة إلى أن التصويت عن بُعد سيكون متاحاً على مدار 24 ساعة، ابتداءً من الساعة التاسعة من صباح أمس الأربعاء حتى الساعة الثامنة من مساء يوم السبت المقبل بتوقيت الدولة، في حين ستكون المدة الزمنية للتصويت المبكر في مراكز الانتخاب التسعة المعتمدة من الساعة التاسعة صباحاً إلى الساعة السادسة مساءً من كل يوم.

• توفير سبل الدعم كافة للناخبين وتسهيل الإجراءات عليهم.