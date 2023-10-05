الامارات | سؤال قانوني.. هل التوقيع مع التحفظ يعيد احتساب المستحقات العمالية؟

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سؤال :

ورد استفسار من قارئ، يقول فيه :

تم إنهاء خدماتي من جهة عملي وبناء عليه قامت إدارة الحسابات باحتساب مستحقاتي وعرضها علي للتوقيع بالموافقة، وكان المظهر العام أنه لو لم أقبل بتلك الحسبة، سيتم وقف صرف مستحقاتي، وبالتالي سيؤول الأمر باللجوء إلى القضاء، وانتظار فترة حتى احصل على حقوقي، ولذلك قمت بالتوقيع على تلك الحسبة مع التحفظ لكن باختصار بأن كتبت حرفي (م. ت) أسفل توقيعي بخط صغير حتى لا تنتبه الادارة المعنية في العمل وتعطل إجراءات صرف المستحقات.

وقررت أن أطالب لاحقاً بإعادة حسابها وصرف ما لم يتم صرفه، فهل يعتد بالتوقيع باستلام الحقوق العمالية وتدوين حرفي (م. ت) اختصاراً لجملة (مع التحفظ) أم لا؟



يجيب المستشار الدكتور يوسف الشريف بالقول :

الإجابة على هذا السؤال تنقسم إلى شقين الأول هو مدى الاعتداد بالتوقيع مع اضافة عبارة (مع التحفظ) فإن ذلك يجيز طلب إعادة الاحتساب.

أما التحفظ بحرفي (م. ت) فإنه لا يعتد به باعتبار أن هذين الحرفين غير شائع استخدامهما في التعريف عن مقصود اختصار عبارة معينة، أنهما يشيران إلى مثل (ذ. م. م) المعروفة والشائعة أنها اختصاراً للشكل القانوني للشركات ذات المسؤولية المحدودة أو غير ذلك من الاختصارات المعروفة والشائعة، خاصة مع كتابتها بخط صغير كما وصفت بسؤالك فلا هي معروفة ولا هي مرئية



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