الامارات | محمد بن راشد في يوم المعلم العالمي: من مدارسنا نرى مستقبل بلادنا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي عبر منصة "إكس": المعلم أشرف وظيفة عرفها البشر … الأنبياء معلمون للناس الخير .. القادة معلمون وقدوات لشعوبهم .. الأمهات والآباء معلمون في أسرهم .. والأم مدرسة … كلنا معلمون .. وفي يوم المعلم نشكر ونقدر جميع المعلمين والمعلمات المخلصين في مهامهم الوطنية .. من مدارسنا نرى مستقبل بلادنا.