الامارات | محمد بن زايد: استثمارنا في التعليم مصدر رئيس لنجاحنا

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شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن زايد: استثمارنا في التعليم مصدر رئيس لنجاحنا والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة (حفظه الله) عبر منصة "إكس": في اليوم العالمي للمعلمين، أعبر لهم عن الامتنان والتقدير لعطائهم ورسالتهم السامية في التربية والتعليم. استثمارنا في التعليم مصدر رئيس لنجاحنا في مختلف المجالات، والمعلم هو الركيزة الأساس في هذه المهمة الوطنية، وعليه مسؤولية كبيرة مع الأسرة في تنشئة الأجيال على القيم والأخلاق القويمة.
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