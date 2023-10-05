شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تدين بشدة اقتحامات المستوطنين المتواصلة لباحات المسجد الأقصى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدانت الإمارات بشدة، اليوم /الخميس/، اقتحامات المستوطنين المتواصلة لباحات المسجد الأقصى المبارك تحت حماية الشرطة الإسرائيلية.

وجددت وزارة الخارجية الإماراتية - فى بيان أوردته وكالة أنباء الإمارات (وام) - التأكيد على موقف الإمارات الثابت بضرورة توفير الحماية الكاملة للمسجد الأقصى، ووقف الانتهاكات الخطيرة والاستفزازية فيه، مشددة على أهمية احترام دور الأردن فى رعاية المقدسات والأوقاف بموجب القانون الدولى والوضع التاريخى القائم، وعدم المساس بسلطة صلاحيات إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى.



ودعت الوزارة، السلطات الإسرائيلية إلى وقف التصعيد وعدم اتخاذ خطوات تفاقم التوتر وعدم الاستقرار فى المنطقة، مؤكدة رفض الإمارات لكافة الممارسات المخالفة لقرارات الشرعية الدولية والتى تهدد بالمزيد من التصعيد، مشيرة إلى أهمية دعم كافة الجهود الإقليمية والدولية المبذولة لدفع عملية السلام فى الشرق الأوسط قدما، وكذلك وضع حد للممارسات غير الشرعية التى تهدد الوصول إلى حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود العام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.