الامارات | رئيس الدولة: استثمارنا في التعليم مصدر رئيس لنجاحنا في مختلف المجالات

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، وفداً من المعلمين والتربويين من مختلف القطاعات التعليمية في الدولة، بمناسبة اليوم العالمي للمعلمين.

وقال سموه في تغريدة على «إكس»: «في اليوم العالمي للمعلمين، أعبر لهم عن الامتنان والتقدير لعطائهم ورسالتهم السامية في التربية والتعليم. استثمارنا في التعليم مصدر رئيس لنجاحنا في مختلف المجالات، والمعلم هو الركيزة الأساس في هذه المهمة الوطنية، وعليه مسؤولية كبيرة مع الأسرة في تنشئة الأجيال على القيم والأخلاق القويمة».

ورحب سموه بالوفد خلال اللقاء الذي جرى في قصر البحر في أبوظبي، وتبادل معهم الأحاديث الودية، وهنأ جميع المعلمين في دولة الإمارات والعالم، بمناسبة «اليوم العالمي للمعلمين» الذي يوافق يوم الخامس من شهر أكتوبر من كل عام.

وأكد سموه خلال اللقاء، أهمية دور المعلم الذي يعد جوهر العملية التعليمية، وتأثيره في تنشئة الأجيال وتوعيتها وتوجيهها وإعدادها للمستقبل.

من جانبهم، أعرب المعلمون والتربويون، عن خالص شكرهم وتقديرهم للاهتمام الخاص الذي يحظى به قطاع التعليم، والمتابعة المستمرة من قبل صاحب السمو رئيس الدولة، ما كان له كبير الأثر في مواصلة تطوير المنظومة التعليمية.

إلى ذلك، أكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، في تغريدة على «إكس»: «في اليوم العالمي للمعلمين، أهنئ المعلمين في الإمارات والعالم، وأثني على دورهم في تنشئة الأجيال وإعدادهم للمستقبل.. دور المعلم محوري في تطوير المنظومة التعليمية وأساليب التدريس بما يعزز رؤية الدولة في مجال التعليم».

• رئيس الدولة رحّب بالوفد.. وتبادل معهم الأحاديث الودية.. وهنأ المعلمين في الإمارات والعالم.

محمد بن زايد:

• على المعلم مسؤولية كبيرة مع الأسرة في تنشئة الأجيال على القيم والأخلاق القويمة.

منصور بن زايد:

• المعلم دوره محوري في تطوير المنظومة التعليمية وأساليب التدريس، بما يعزز رؤية الدولة في التعليم.

عبدالله بن زايد: دور المعلم محوري كحجر أساس تُبنى عليه الأمم

وجّه سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية رئيس مجلس التعليم والموارد البشرية، تحية خالصة إلى المعلمين في جميع أنحاء العالم، بمناسبة «يوم المعلم العالمي»، مؤكداً دورهم المحوري كحجر أساس تُبنى عليه الأمم عبر رعاية أجيال المستقبل. وفي بيان بمناسبة هذا اليوم، أبرز سموه الدعم المستمر الذي تقدمه قيادة دولة الإمارات لقطاع التعليم وخصوصاً للمعلمين، وشدد سموه على الدور المحوري للمعلمين في إعداد طلاب دولة الإمارات ليكونوا متسلحين بالمعرفة والقيم والصفات القيادية التي تمكنهم من الإسهام بشكل فعال في تنمية الوطن.

كما أشار سموه إلى دور المعلمين في تنمية التفكير النقدي والإبداعي في جميع المستويات التعليمية. ونوه سموه بأهمية تكامل دور أولياء الأمور مع المعلمين، من خلال التواصل والمشاركة المتجددة، بهدف تنمية الأجيال القادمة من رواد وقادة المستقبل.

وقالت سمو الشيخة مريم بنت محمد بن زايد آل نهيان، رئيسة مؤسسة سلامة بنت حمدان آل نهيان نائبة رئيس مجلس التعليم والموارد البشرية رئيسة المركز الوطني لجودة التعليم: «نثمّن جهود جميع المعلمين والمعلمات في دولة الإمارات، وباسم الجميع نتقدم بجزيل الشكر والامتنان لإخلاصكم وتفانيكم في بناء أجيال المستقبل. أنتم عماد الوطن وأساسه».

ذياب بن محمد يكرِّم الفائزين بجائزة «محمد بن زايد لأفضل معلِّم»

كرّم سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، المعلمين الفائزين بجائزة «محمد بن زايد لأفضل معلم» بدورتها الرابعة، بعد انتهاء مرحلة التصويت النهائي للمعلمين المتأهلين.

وهنأ سموه الفائزين بالجائزة، متمنياً لهم دوام التوفيق والنجاح، ومواصلة بذل مزيد من الجهود للارتقاء نحو الأفضل، مضيفاً أن الاهتمام بالمعلم هو نهج راسخ في دولة الإمارات.

وأُعلن عن المعلمين الفائزين خلال حفل نظمته الجائزة بحضور وزير التربية والتعليم، مشرف عام جائزة «محمد بن زايد لأفضل معلم»، الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، والأمين العام للجائزة الدكتور حمد الدرمكي. وبلغ عدد المعلمين المتأهِّلين للمرحلة النهائية 25 معلِّماً، قدَّموا 25 مبادرة ريادية تتعلَّق بتطوير التعليم، ومجتمع التعليم في مختلف المجالات، مثل الطاقة النظيفة، والاستدامة والميتافيرس، والتطبيقات الذكية التعليمية، ودعم أصحاب الهمم والتعلُّم عن بُعد.