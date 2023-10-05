الامارات | 100 شاغر للمواطنين بالقطاع الطبي الخاص في دبي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استحدثت هيئة الصحة في دبي مبادرة بعنوان «مواهب الصحة» تستهدف من خلالها دعم القطاع الصحي الخاص وتوطينه بكفاءات وخبرات طبية وإدارية مواطنة.

ويرتكز تنفيذ المبادرة على إقامة معرض نوعي ستنظم نسخته الأولى الهيئة، يوم الإثنين المقبل في مركز دبي التجاري العالمي، ويشارك في الحدث الذي يستمر يومين، 24 مؤسسة ومنشأة صحية رائدة تطرح أكثر من 100 شاغر وظيفي من مختلف التخصصات الصحية والإدارية، وتتوقع الهيئة إحراز خطوات مهمة خلال المعرض على مستوى توظيف المواطنين.

ومن المقرر أن يجمع المعرض كبرى المنشآت الصحية في دبي والكفاءات المواطنة إلى جانب خريجي برنامج المنح الدراسية «طب وعلوم» الذي تنفذه الهيئة وخريجي التخصصات الصحية المتعددة ومنها التمريض والأشعة والمختبرات والصيدلة والعلاج الطبيعي والتأمين الصحي وهندسة المعدات الطبية والعلاج الطبيعي وعلم النفس وغيرها من التخصصات الإدارية. وتأتي مبادرة «مواهب الصحة» - التي تنفذها إدارة التعليم الطبي والأبحاث في الهيئة - ضمن مجموعة المبادرات المبتكرة الرامية إلى توفير حزمة من الفرص التوظيفية التخصصية للكوادر المواطنة وفتح المجال أمام هذه الكوادر للمشاركة في رفع مستوى جودة منظومة الرعاية الصحية في دبي والمشاركة في أعمال التطوير الجارية التي تشهدها المنظومة بشكل عام. وتدعم المبادرة سياسة التوطين التي تنتهجها وتنفذها الهيئة بما يعزز توجهات هذا القطاع نحو تحقيق أهداف وتطلعات إمارة دبي ومن أهمها استدامة الصحة والرفاه الصحي والوصول إلى نموذج طبي عالمي من الطراز الأول.