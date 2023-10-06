الإمارات توافق على إعادة فتح سفارتها في لبنان وتسهل إصدار تأشيرات دخول اللبنانيين إليها

دبي - محمود عبدالرازق - واتفق الجانبان خلال اللقاء على اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة افتتاح سفارة دولة الإمارات في بيروت، وكذلك تشكيل لجنة مشتركة لوضع آلية لتسهيل إصدار تأشيرات دخول اللبنانيين إلى دولة الإمارات، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية (وام).

وبحث الطرفان كذلك العلاقات بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات خاصة التنموية والاقتصادية وغيرها من الجوانب التي تخدم مصالح البلدين.

وشدد رئيس الإمارات العربية المتحدة، الشيخ محمد بن زايد، على موقف بلاده الثابت تجاه وحدة لبنان وسيادته وسلامة أراضيه، ووقوفها الدائم مع شعبه.

وفي شهر مايو/ أيار الماضي، زعمت تقارير إعلامية، تعذر حصول لبنانيين على التأشيرة بصورة طبيعية من السلطات الإماراتية، وهو ما نفته وزارة الخارجية اللبنانية، مؤكدة أنها لم تتلق أي معلومة رسمية عن تعديل السلطات الإماراتية شروط منح تأشيرات للبنانيين.