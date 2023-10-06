الامارات | إطلاق وحدة متكاملة لخدمات سرطان الثدي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلقت مدينة برجيل الطبية في أبوظبي وحدة متكاملة لتقديم خدمات سرطان الثدي عبر كوادر طبية نسائية ذات خبرات عالمية متخصصة، ما يلبي احتياجات المريضات ويمنحهن الشعور بالأريحية والخصوصية.

وتتضمن وحدة خدمات سرطان الثدي تقديم الفحص والتشخيص والاستشارة الطبية من طبيبات متخصصات في طب الأورام إلى الفحوص والأشعة التشخيصية وأشعة الماموغرام لفحص الثدي بما في ذلك الأشعة التداخلية الخاصة بجميع أنواع الخزع عند الاشتباه بالإصابة بسرطان الثدي ثم الخدمات الجراحية لجراحة استئصال أورام وترميم الثدي.