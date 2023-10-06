الامارات | ناخبون في دبي: 4 مميزات رئيسة لاختيار المرشحين

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حدد ناخبون أدلوا بأصواتهم حضورياً في مركز التصويت في إمارة دبي، خلال اليوم الثاني من أيام الاقتراع المبكر في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023، أربع مميزات أساسية لاختيار مرشحيهم في المجلس وهي: واقعية برامج المرشحين الانتخابية، وسيرهم الذاتية، وخبراتهم العلمية والعملية، وحضورهم الاجتماعي، لافتين إلى أن إجراءات عملية التصويت كانت سهلة ولا تستغرق وقتاً.

وشهدت علمية التصويت، أمس، وجود مسؤولين وشخصيات عامة للتصويت، من بينهم الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي عبدالله البسطي.

وقال الناخب، ماجد الغفاري، إن تجربة اختيار أعضاء المجلس الوطني الاتحادي أصبحت أكثر نضجاً واتساعاً لدى مجتمع الإمارات، حيث تشهد الانتخابات الحالية اهتماماً من الجميع على اختلاف فئاتهم العمرية.

وأضاف أنه منح صوته للمرشح بناء على القضايا التي يطرحها في برنامجه الانتخابي، والتي حملت قضايا تهم أبناء الإمارات، إلى جانب الحضور الاجتماعي للمرشح وخبراته التراكمية.

وقالت الناخبة فاطمة محمد، إنها أدلت بصوتها للمرشح الذي اقتنعت ببرنامجه الانتخابي، حيث ترى أنه الاختيار الأمثل الذي سيمثل شعب الإمارات في المجلس الوطني الاتحادي، لافتة إلى أنها فضّلت الحضور إلى المركز الانتخابي على التصويت «عن بعد»، لتشارك في العرس الانتخابي وتُسهم في إنجاحه.

وذكر الناخب خليفة محمد، أن إجراءات العملية الانتخابية في مركز التصويت في إمارة دبي، تمتاز بالسلاسة والتنظيم الجيد.

وأوضح أنه اختار المرشح بناء على برنامجه الانتخابي والقضايا التي يطرحها وتمس هموم المواطنين، لافتاً إلى أن التجربة الخامسة من العملية الانتخابية، تعكس زيادة الوعي بأهمية دور المجلس الوطني والعمل البرلماني لخدمة الوطن والمواطن.

من جهة أخرى، أفاد رئيس لجنة دبي، عيسى محمد المطيوعي، بأن اللجنة جهزت ثلاثة مراكز تصويت على مستوى الإمارة، ليوم الاقتراع الرئيس غداً السبت، وتتضمن المراكز الأجهزة المعدة للإدلاء بالصوت الانتخابي، إضافة إلى وجود كوادر مؤهلة ومدربة في كل مركز لمساعدة الناخبين في الإجراءات حتى يتمكّنوا من اختيار مرشحيهم بسهولة. ولفت إلى أن مركز التصويت المبكر في قاعة الملتقى بمركز دبي التجاري، يتضمن 33 جهازاً للتصويت الإلكتروني، بينها جهاز مخصص لأصحاب الهمم.

وأكد أن العملية الانتخابية تسير بسهولة وانتظام، وتم توفير جميع الخدمات لإنجاحها من سهولة الإجراءات وتوفير جميع الخدمات اللوجستية، داعياً أعضاء الهيئات الانتخابية إلى المشاركة في عملية التصويت واختيار من يمثّلهم. وأضاف أن الانتخابات الحالية تتميز بالتصويت الهجين من خلال المراكز الانتخابية، أو من خلال التصويت «عن بعد»، مؤكداً ضرورة التزام أعضاء الهيئات الانتخابية التام بالتعليمات التنفيذية الصادرة عن اللجنة الوطنية للانتخابات.

ويبلغ العدد الإجمالي لأعضاء الهيئة الانتخابية لإمارة دبي 73574 شخصاً، تشكل النساء منهم نسبة 55%، بينما تشكّل فئة الشباب الذين تقل أعمارهم عن 40 عاماً نسبة 46%، كما يشكّل مَن تراوح أعمارهم بين 40 و60 عاماً نسبة 38%، في حين بلغت نسبة الذين تزيد أعمارهم على 60 عاماً 16%.