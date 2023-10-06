اخبار الخليج / اخبار الإمارات

الامارات | منع التداول الإعلامي بشأن واقعة وفاة طفل

0 نشر
الإمارات اليوم - دبي 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن منع التداول الإعلامي بشأن واقعة وفاة طفل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصدر النائب العام لإمارة دبي المستشار عصام عيسى الحميدان، قراراً بمنع تداول أو نشر أي معلومات أو صور تتعلق بواقعة وفاة طفل في الصف السابع مراعاة لظروف ومشاعر ذوي المتوفى.

ويشمل المنع كافة وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية ووسائل التواصل الاجتماعي، سواء كان من قبل أشخاص طبيعيين أو معنويين.

وحظر القرار إبداء الرأي او التعليق على الواقعة وذلك لحين التصرف النهائي في الملف.

ويأتي القرار في أعقاب تداول الواقعة بمعلومات مغلوطة عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وأكد النائب العام أن مثل هذه الأمور تثير القلق والبلبلة في المجتمع وتعرّض كل من ينشرها أو يتداولها للمساءلة القانونية، حرصاً على المصلحة العامة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news

Share
طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا