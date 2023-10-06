الامارات | كبار المواطنين والشباب.. ثنائية المشهد الانتخابي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهدت لجنة إمارة الشارقة للتصويت المبكر لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023، إقبالاً لافتاً من قبل كبار المواطنين والشباب خلال اليوم الثاني من عملية التصويت المبكر، كما حرص مواطنون على التصويت حضورياً على الرغم من مرضهم وحالتهم الصحية. ورصدت «الإمارات اليوم» إقبالاً كبيراً للمواطنين من النساء والرجال، منذ الدقائق الأولى لفتح باب التصويت حتى الساعة الأخيرة قبل الإغلاق، وتمت العملية بسهولة وسلاسة تامة دون أي عقبات.

ويتضمن مركز الناخبين 52 متطوعاً من المواطنين، 60% منهم نساء، مهمتهم خدمة الناخبين واستقبالاهم وإرشادهم وتدريبهم على آلية التصويت، وحل أي مشكلات قد تواجههم منذ دخولهم المركز حتى إنجاز عملية التصويت.

ووفر المركز كراسيّ متحركة لكبار المواطنين، و29 جهازاً للتصويت الذكي لاستيعاب الإقبال المتزايد للناخبين، من بينها أجهزة لأصحاب الهمم.

وأكد ناخبون من كبار المواطنين التقتهم «الإمارات اليوم»، أنه لا يوجد سبب لتخلّف المواطن عن القيام بواجبه الوطني في الانتخابات، سواء كان التقدم في العمر أو المرض، حيث تعد المشاركة في العملية الانتخابية أمانة يجب أن تُؤدى، واختيار المرشح الذي يستحق أن يمثّل الشعب ممن لديهم القدرة على إيصال صوت المواطن، ومناقشة قضاياه ومشكلاته، والعمل على إيجاد حلول لها.

• 52 متطوعاً من المواطنين في مركز الناخبين 60% منهم نساء.