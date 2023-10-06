الامارات | اتفاقية لتعزيز جودة حياة كبار المواطنين

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نظمت مؤسسة التنمية الأسرية، الملتقى السادس لكبار المواطنين والمقيمين 2023، بالتزامن مع اليوم الدولي لكبار السن، في مركز جبل حفيت المجتمعي، التابع للمؤسسة في مدينة العين، وذلك تحت رعاية سموّ الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية (أم الإمارات).

وتخلل الملتقى، الذي أقيم تحت شعار «نحو رفاه اجتماعي مستدام لكبار المواطنين والمقيمين»، توقيع مؤسسة التنمية الأسرية اتفاقية تعاون مع هيئة المساهمات المجتمعية (معاً)، وميك لخدمات الإدارة - اصنع، بهدف تحسين جودة حياة كبار المواطنين والمقيمين في إمارة أبوظبي، وتعزيز اندماجهم في المجتمع من خلال تنمية مهاراتهم، والمشاركة الفاعلة في الأنشطة الاجتماعية، المتمثلة في الحِرف اليدوية لكبار المواطنين، والتي توافر رحلة استكشافية لمهارات واهتمامات جديدة للمشاركين في البرنامج لتمكينهم من التطوير والتشجيع على متابعة المهارات المكتسبة وتنميتها، للوصول لمجتمع مستدام من كبار الصناع. وقّع الاتفاقية مدير عام مؤسسة التنمية الأسرية، مريم محمد الرميثي، ومدير عام هيئة المساهمات المجتمعية «معاً»، سلامة عجلان العميمي، ومدير عام شركة ميك لخدمات الإدارة - اصنع، طلال الأنصاري.

وقالت مريم الرميثي: «إن الاتفاقية تأتي في إطار جهود مؤسسة التنمية الأسرية الرامية إلى تعزيز جودة حياة كبار المواطنين ومن في حكمهم من المواطنين، وتهدف إلى تدريب كبار المواطنين وتطوير مهاراتهم الحِرفية وتمكينهم وتنمية مواهبهم وصولاً إلى مرحلة التقييم».

وجاء الملتقى، في إطار اهتمام المؤسسة بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين بهذه الفئة المهمة في المجتمع، انطلاقاً من استراتيجيتها الرامية إلى توفير الخدمات اللازمة لهم، والعمل على استقطابهم للعيش في حياة اجتماعية مستقرة، نظراً لما يشكلونه من قيمة إنسانية عالية في الدولة.