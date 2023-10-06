الامارات | استشارة قانونية.. من يتحمل دفع المخالفات المرورية للأبناء؟

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سؤال :

ورد استفسار من قارئ، يقول فيه :

ارتكبت ابنتي حادثا جسيما بسيارة استأجرتها من مكتب إيجار، ومن قوة الحادث تم شطب السيارة فضلا عن المخالفات المترتبة علي ذلك.. وسؤالي ما هو الإجراء في مثل هذه الحالة .. وهل هناك ضررا على ابنتي في مثل هذه الحالة ؟

يجيب المستشار الدكتور يوسف الشريف بالقول :

بالنسبة للمخالفات فهي واجبة السداد من طرفكم، وبالنسبة للسيارة فشركة التأمين المؤمن لديها من قبل مكتب التأجير تغطي الحادث سواء تلفيات أو حتى في حالة الخسارة الكلية والشطب طبعاً ما لم تكن قيادة ابنتكم فيه مخالفة قانونية مثل القيادة بدون ترخيص أو ما شابه ذلك لأن في هذه الحالات يجوز لشركة التأمين الرجوع على المتسبب.

جدير بالذكر أن الصحيفة طرحت في وقت سابق تحقيقا حول تكبد آباء مبالغ كبيرة مترتبة على مخالفات مرورية لا تخصهم، إذ ارتكبها أبناؤهم وزوجاتهم، وكذا تحمل نقاط مرورية على رخصهم، وتعويضات مالية عن حوادث مرورية لم يتسببوا فيها.

وأكد كبير مفتين مدير إدارة الإفتاء في دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، الدكتور أحمد بن عبدالعزيز الحداد، ضمن موضوع التحقيق، أن الزوج غير ملزم شرعاً ولا قانوناً دفع المخالفات المرورية التي يرتكبها أبناؤه أو زوجته ولا والداه، وهو غير ملزم كذلك دفع تعويض الحوادث التي يرتكبها غيره، لأن هذه الأشياء ليست نفقات، وإنما هي جنايات، عمداً كانت أو خطأ، يتحملها المتسبب فيها وحده، سواء كانت الزوجة ذات عمل أو ربة بيت.

وأضاف أنه إذا فعل ذلك من نفسه تكرماً وتفضلاً، فهو من إحسانه ووفائه، فيشكر عليه، إلا أنه لا يلام إن لم يفعل، ولو كان غنياً؛ لأنه إن كان غنياً فقد تكون له وجهة نظر، وهي ألّا يشجع على مثل تلك المخالفات، فإنه إن دفع أثمانها وتعويضاتها فسيستهان بارتكابها، وقد يكون في ذلك ضرر بالزوجة، فقد تصاب بتلك المخالفات فيكون هو أحد الخاسرين.

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