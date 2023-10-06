الامارات | 24 مركزاً تفتح أبوابها غداً لـ"التصويت الحضوري في "انتخابات الوطني 2023"

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حدّدت اللجنة الوطنية للانتخابات قائمة المراكز الانتخابية المعتمدة للتصويت غداً في اليوم الرئيس والأخير لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023، موضحة أن القائمة تضم 24 مركزاً على مستوى الدولة، كاملة التجهيز بما يضمن سير العملية الانتخابية بسلاسة، تم توزيعها بشكل مدروس وضمن خطة محددة تضمن لجميع أعضاء الهيئات الانتخابية إمكانية الوصول إليها والإدلاء بأصواتهم، مبيّنة أن جميع المراكز الانتخابية التي تفتتح أبوابها للناخبين مُجهّزة لاستيعاب أعداد كبيرة تتناسب مع عدد الهيئات الانتخابية.

وتشمل قائمة المراكز الانتخابية التي تفتح أبوابها غداً لمدة 12 ساعة (من الساعة 8 صباحاً ولغاية الساعة 8 مساءً) 9 مراكز في إمارة أبوظبي، بينها 3 مراكز في مدينة أبوظبي (مركز أبوظبي للطاقة، جامعة زايد، مجلس الهواشم)، و3 مراكز في منطقة الظفرة (قاعة أفراح مدينة زايد، قاعة أفراح مدينة غياثي، قاعة أفراح السلع)، و3 مراكز في منطقة العين (مركز العين للمؤتمرات، قاعة أفراح الوقن، وقاعة أفراح الهير)، كما تم تخصيص 3 مراكز انتخابية في إمارة دبي (قاعة الملتقى في مركز دبي التجاري العالمي، قاعة أفراح حتّا، مجلس الخوانيج)، إضافة إلى 5 مراكز انتخابية في إمارة الشارقة (نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، نادي مليحة الثقافي الرياضي، مجلس ضاحية البستان، مركز إكسبو خورفكان، مجلس ضاحية خور كلباء).

وبحسب التوزيع الجغرافي للجان الانتخابية، تم تخصيص مركزين انتخابين في إمارة عجمان (قاعة الشيخ زايد للمؤتمرات والمعارض في جامعة عجمان، مركز سند للخدمات في منطقة مصفوت)، ومركزين آخرين في إمارة رأس الخيمة (مركز إكسبو، مركز شباب الغيل)، وكذلك مركزين انتخابيين في إمارة الفجيرة (مركز الفجيرة للمعارض، مركز دبا للمعارض)، فضلاً عن تحديد مركز انتخابي واحد في أم القيوين، وهو قاعة الاتحاد للمناسبات.