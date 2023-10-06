الامارات | شرطة الشارقة تطلق الدراجة المرورية الكهربائية الذكية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت القيادة العامة لشرطة الشارقة، أمس، إطلاق الدراجة المرورية الكهربائية الذكية، والتي صًنعت بأيادٍ إماراتية بنسبة 100% بما فيها البطاريات، حيث استغرق العمل عليها مدة عامين منذ سبتمبر 2021، وذلك كجزء من خطة الإمارة وشرطة الشارقة للتحول إلى الاستدامة في مختلف مجالات العمل.

جاء إطلاق الدراجة خلال ملتقى الشارقة للاستدامة الاقتصادية السابع، والذي نظمته القيادة العامة لشرطة الشارقة بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة الشارقة بمقر القيادة العامة أمس الخميس.

وقال مدير الشركة المصممة للدراجة، راشد السالمي، إن الدراجة مطبوعة بطريقة 3D وكل قطعة فيها صنعت بأيادٍ إماراتية بما فيها البطاريات، مشيراً إلى أن العمل على الدراجة استغرق عامين بدءًا من سبتمبر 2021.

وأضاف السالمي، أن الدراجة تقطع مسافة 300 كم في الشحنة الواحدة، بينما يتم شحن الدراجة في 30 دقيقة فقط، وتصل سرعتها القصوى إلى 155 كم/ الساعة، فيما يصل وزنها إلى 185 كغم، وتتحمل أوزاناً تصل إلى 250 كغم.

وذكر أن تلك الدراجة المعروضة تعد نموذجاً أولياً، حيث مازال العمل جارياً على صنع نسخة مخصصة للشرطة للقيام بكافة المهام المرورية التي يتم استخدامها فيها، لافتاً إلى أن الدراجة تتضمن راداراً به 4 كاميرات يعمل على تنبيه السائق إلى النقاط العمياء على الطريق.

وأوضح أن فريق عمل تلك الدراجة يتضمن 5 أفراد من طاقم شركة Sulmi؛ بينهم 4 إماراتيين وآخر لبناني، وهم الذين نجحوا في ابتكار تلك الدراجة بهدف تعزيز الاستدامة في إمارة الشارقة والحد من الانبعاثات.