الامارات | محمد بن راشد في ذكرى وفاة الشيخ راشد بن سعيد : رحم الله من أسّس الأوطان.. وشيد البنيان.. وبنى الإنسان

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 06 أكتوبر 2023



أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في ذكرى وفاة الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، رحمه الله، أن شعبه سيبقى يذكره ويدعو له ويترحم عليه ما بقي أثره وعمله ومدينته التي تحبه.

وقال سموه: "رحم الله والدي ووالد دبي الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم وأسكنه فسيح جناته .. رحم الله من أسّس الأوطان .. وشيد البنيان .. وبنى الإنسان .. 33 عاماً مرت على رحيله .. أكملنا فيها مسيرته .. وأنفذنا فيها وصاياه .. وانطلقنا فيها نحو آفاق عالمية مستندين على أساساته .. سيبقى شعبه يذكره .. ويدعو له .. ويترحم عليه ما بقي أثره وعمله ومدينته التي تحبه .. رحمه الله وأسكنه الفردوس الأعلى من الجنة.. آمين".