الامارات | مكتوم بن محمد: الشيخ راشد آثاره باقية ودروسه القيادية حاضرة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 06 أكتوبر 2023

أكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، في ذكرى وفاة الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، رحمه الله، أن آثاره باقية ومشاريعه قائمة ودروسه القيادية حاضرة وبلاده مزدهرة وتضحياته لشعبه راسخة في الذاكرة.

وقال سموه، 33 عاماً مرت على رحيل الباني والمهندس والمؤسس.. آثاره باقية، مشاريعه قائمة، دروسه القيادية حاضرة، بلاده مزدهرة، تضحياته لشعبه راسخة في الذاكرة.. هكذا العظماء لا يرحلون.. رحم الله راشد بن سعيد آل مكتوم وأسكنه فسيح جناته