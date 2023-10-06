الامارات | «الداخلية» تدعو إلى التزام معايير حماية الأطفال في أماكن الترفيه

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دعت وزارة الداخلية، العاملين والمشرفين في الأماكن الترفيهية، إلى التزام معايير السلامة والأمان للأطفال، والتعامل الصحيح مع سلوكياتهم أثناء اللعب، بما يضمن سلامتهم وحمايتهم من المخاطر التي يمكن أن يتعرضوا لها في هذه الأماكن.

وأتاحت وزارة الداخلية ممثلة في مركز حماية الطفل، للأطفال والبالغين، إمكانية الإبلاغ الإلكتروني والذكي، عن حالات الإساءة التي قد يتعرضون لها في محيطهم، إذ يتم التعامل بجدية مع تلك البلاغات وتُتخذ الإجراءات القانونية حيالها.

وأكدت الوزارة أن توفير الحماية للأطفال من كل أشكال المخاطر والإساءة، يشكل أولوية لوزارة الداخلية، داعية إلى الإبلاغ عن أية حوادث يتعرض لها الأطفال عن طريق التواصل مع مركز وزارة الداخلية لحماية الطفل عبر الخط الساخن أو تطبيق حمايتي أو الموقع الإلكتروني.

وأكدت أهمية معرفة العاملين والمشرفين في الأماكن الترفيهية، بإرشادات وآليات التعامل مع الأطفال وسلوكياتهم في اللعب بالإضافة إلى معرفتهم بقانون حقوق الطفل «وديمة» لبيان المسؤوليات والواجبات.

وأكدت وزارة الداخلية مواصلة جهودها الاستباقية في مجال حماية الطفل في البيئة الترفيهية، لزيادة الوعي والمعرفة حول حماية الأطفال من الأذى والإساءة وضمان سلامتهم، وكذا منظومة الإبلاغ الذكية والمتضمنة طرق الإبلاغ والتواصل مع مركز وزارة الداخلية لحماية الطفل.

وقالت، إن تنظيم الدورات والفعاليات لتعزيز الحماية للأطفال في الأماكن الترفيهية يأتي ضمن الشراكة بين مركز وزارة الداخلية لحماية الطفل والجهات المعنية انطلاقاً من الاهتمام برعاية الأطفال وتنشئتهم في بيئة آمنة وفق أفضل الأساليب لتعزيز رفاهيتهم كما تسهم في تضافر الجهود وتكاملها بما يحقق استدامة الأمن، مرتكزة في ذلك على محاور عدة من أهمها تسليط الضوء على أساليب الحماية للأطفال.

وأكد مركز وزارة الداخلية لحماية الطفل أنه يعمل على توفير السلامة والأمن لجميع الأطفال الذين يعيشون في الدولة، إذ يمكن لأي شخص الاتصال بالمركز مثل الأطفال والآباء والبالغين، والمهنيين مثل المعلمين والأطباء والممرضين والشرطة.

وأتاحت الوزارة وسائل تواصل عدة للإبلاغ عن حوادث الأطفال المختلفة، عبر المنظومة الذكية للإبلاغ التي تقدمها وزارة الداخلية، ومنها الخط الساخن على الرقم 116111، والإبلاغ الإلكتروني عبر موقع وزارة الداخلية لحماية الطفل www.moi-cpc.gov.ae، والبريد الإلكتروني [email protected]، وتطبيق «حمايتي»، موضحة أنه يمكن للحالات الطارئة الاتصال على الرقم 999.

وأطلق مركز وزارة الداخلية لحماية الطفل في وقت سابق، حملة وطنية مجتمعية لحماية الأطفال من حوادث السقوط من الشرفات تحت شعار «أرواح أطفالنا أمانة»، وتستهدف جميع شرائح المجتمع من مواطنين ومقيمين وأسرهم، لتعزيز الجهود حول توفير الحماية اللازمة للأطفال، ورفع الوعي المجتمعي بأهمية مراقبتهم المستمرة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لحمايتهم من مخاطر السقوط من النوافذ المفتوحة.

وركزت الحملة على تقديم الدعم وتكثيف الجهود اللازمة عبر توفير النصائح والإرشادات التثقيفية للجمهور، في كيفية حماية الأطفال من حوادث السقوط من النوافذ والشرفات، وعلى التعليمات التي يجب اتباعها لتفادي مثل هذه الحوادث التي تعرض حياة الأبناء للخطر، كما سيتم من خلال الحملة، تفعيل منظومة ذكية متكاملة، بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين لنشر التوعية والطرق المتبعة للحفاظ على سلامة الأطفال عبر قنوات التواصل الاجتماعي المختلفة.