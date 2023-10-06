الامارات | محمد بن راشد: 33 عاماً مرت على رحيل راشد أكملنا فيها مسيرته وأنفذنا فيها وصاياه

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في ذكرى وفاة الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، رحمه الله، أن الشيخ راشد بن سعيد أسّس الأوطان، وشيّد البنيان، وبنى الإنسان، مضيفاً سموه «أن شعبه سيبقى يذكره ويدعو له ويترحم عليه ما بقي أثره وعمله ومدينته التي تحبه».

ونشر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، فيديو عبر حسابه في منصة «إكس» أمس، عن ذكرى وفاة الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم. وقال سموه: «رحم الله والدي، ووالد دبي، الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، وأسكنه فسيح جناته.. رحم الله مَن أسّس الأوطان.. وشيّد البنيان.. وبنى الإنسان.. 33 عاماً مرت على رحيله.. أكملنا فيها مسيرته.. وأنفذنا فيها وصاياه.. وانطلقنا فيها نحو آفاق عالمية، مستندين إلى أساساته.. سيبقى شعبه يذكره.. ويدعو له.. ويترحم عليه، ما بقي أثره وعمله ومدينته التي تحبه.. رحمه الله وأسكنه الفردوس الأعلى من الجنة.. آمين».

وأكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، في الذكرى الـ33 لرحيل الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، رحمه الله، أن الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، سيبقى حاضراً في كل تفاصيل دبي وإنجازاتها.

ودوّن سموه في تغريدة على حسابه الرسمي في منصة «إكس» أمس: «قبل 33 عاماً.. ودعت دبي والإمارات الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم.. شريك زايد في بناء وطن الاتحاد.. باني دبي ومهندس نهضتها.. والد شعبها، والقريب من أهلها.. قدوتنا في العمل والإخلاص.. صاحب الرؤية والطموحات التي لا تعرف المستحيل.. راشد بن سعيد.. ستبقى حاضراً في كل تفاصيل دبي وإنجازاتها».

وأكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، في ذكرى وفاة الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، رحمه الله، أن آثاره باقية، ومشاريعه قائمة، ودروسه القيادية حاضرة، وبلاده مزدهرة، وتضحياته لشعبه راسخة في الذاكرة.

وقال سموه في تغريدة على حسابه الرسمي في منصة «إكس» أمس: «33 عاماً مرت على رحيل الباني والمهندس والمؤسس.. آثاره باقية، مشاريعه قائمة، دروسه القيادية حاضرة، بلاده مزدهرة، تضحياته لشعبه راسخة في الذاكرة.. هكذا العظماء لا يرحلون.. رحم الله راشد بن سعيد آل مكتوم، وأسكنه فسيح جناته».

وأكد سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، أن الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، رحمه الله، مثّلَ نموذجاً في الحكمة والفكر والطموح واستشراف المستقبل.. كان يبني دبي، ويُعدّها لعقود قادمة بمشاريع رائدة وغير مسبوقة.

وقال سموه في تغريدة على حسابه الرسمي في منصة «إكس» بمناسبة الذكرى الـ33 لرحيل الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم: «رحم الله والد دبي، الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم.. 33 عاماً مرت على رحيله، ومازال حاضراً بيننا في كل إنجازات دبي وقصص نجاحها.. مثّلَ، رحمه الله، نموذجاً في الحكمة والفكر والطموح واستشراف المستقبل.. كان يبني دبي ويُعدها لعقود قادمة بمشاريع رائدة وغير مسبوقة.. سيبقى راشد مدرسة للأجيال في حب العمل وحب الوطن وحب أهل الدار».

وأكد سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، أنه لم تكن هناك حدود لأفكار الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، وطموحاته ورغبته في تحقيق الأفضل لدبي وأهلها.

ونشر سموه على حسابه الرسمي في منصة «إكس»: «في ذكرى رحيل الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، نستذكر جميعاً سيرته العطرة، والنموذج القيادي والريادي الذي قدمه للعالم.. تسلّم مقاليد الحكم في 1958، وبقي حتى آخر أيام حياته يعمل بكل جد وإخلاص.. لم تكن هناك حدود لأفكار راشد وطموحاته ورغبته في تحقيق الأفضل لدبي وأهلها».