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الامارات | أروقة المحاكم

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إعداد: محمد فودة 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أيدت محكمة الاستئناف في دبي براءة مدرب سياقة اتهمته متدربة بالتحرش بها أثناء تعليمها طريقة قيادة السيارة. وأفادت المجني عليها في محضر الضبط بأن المتهم لمسها أثناء محاولة شرح شيء لها، وظنت في البداية أن ذلك عن طريق الخطأ لكنه أعاد الكرة مجدداً بملس ساقها، فغادرت المركبة وتقدمت بشكوى إلى المركز.

وبسؤال المتهم أنكر التهمة الموجهة إليها، ورأت المحكمة الابتدائية أنها أحاطت بظروف الدعوى وأدلة الثبوت التي بني عليها الاتهام عن بصر وبصيرة، ووازنت بين أدلة النفي فدخلتها الريبة في صحة عناصر الإثبات ومن ثم فإنها تشكك في صحة التهمة، خصوصاً أن أقوال المجني عليها جاءت مرسلة، واعتصم المتهم بإنكاره.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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