الامارات | منصور بن زايد يستعرض ورئيس مجلس الشورى الإيراني العلاقات الثنائية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استقبل سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، محمد باقر قاليباف، رئيس مجلس الشورى في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، يرافقه رئيس المجلس الوطني الاتحادي صقر غباش. واستعرض سموه ورئيس مجلس الشورى ــ خلال اللقاء الذي جرى في قصر الوطن ــ العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات العربية المتحدة والجمهورية الإسلامية الإيرانية، وسبل تعزيزها في مختلف الجوانب، خصوصاً المجالات البرلمانية، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين وشعبيهما. كما تناول سموه ورئيس مجلس الشورى خلال اللقاء، أهمية دور البرلمانات في مد جسور التعاون والتفاهم والتقارب بين الشعوب، مشيرين إلى العلاقات البرلمانية بين المجلس الوطني الاتحادي ومجلس الشورى الإيراني. حضر اللقاء، عدد من أعضاء المجلس الوطني الاتحادي والمسؤولين والوفد المرافق لرئيس مجلس الشورى في الجمهورية الإسلامية الإيرانية.