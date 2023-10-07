الامارات | استشارة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - • هل يحق لشخص أن يمنع جاره من غرس أشجار بجوار بنائه؟ م.ل

• بداية يجب أن نعرف أن حق الملكية هو سلطة المالك في أن يتصرف بملكه تصرفاً مطلقاً عيناً ومنفعة واستغلالاً. وكل من تملك أرضاً ملك ما فوقها وما تحتها إلى الحد المفيد في التمتع بها علواً أو عمقاً إلا إذا نص القانون أو قضى الاتفاق بغير ذلك، ولا ينزع ملك أحد بلا سبب شرعي، ويكون نزع الملكية للمنفعة العامة مقابل تعويض عادل وطبقاً لأحكام القانون.

وإذا تعلق حق الغير بالملك فليس للمالك أن يتصرف فيه تصرفاً مضراً بصاحب الحق إلا بإذنه، حيث إن حجب الضوء عن الجار يعد ضرراً فاحشاً فلا يسوّغ لأحد أن يحدث بناءً يسد به نوافذ بيت جاره بما يمنع الضوء عنه. ولمالك البناء أو منفعته الذي امتدت إليه أغصان شجرة غيره، المطالبة بإزالة ما امتد إلى هوائه ولو لم يترتب على ذلك ضرر له، فإن رفض ضَمِن ما تلف بسببه دون حاجة إلى حكم القضاء إزالة ما امتد إلى ملكه ولو بالقطع إن لم يكن إزالة الضرر إلا به ولا شيء عليه، ويسرى هذا الحكم على عروق الشجرة التي امتدت إلى أرض الغير، ولمالك البناء أن يطلب منع جاره من غرس شجر بجوار بنائه، إذا امتدت عروقه إليه أن يطلب قلعه إن تم غرسه.