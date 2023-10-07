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الامارات | النتائج الأولية للفائزين في انتخابات "الوطني 2023"

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الإمارات اليوم - دبي 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن النتائج الأولية للفائزين في انتخابات "الوطني 2023" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت اللجنة الوطنية لانتخابات المجلس الوطني مساء السبت، النتائج الأولية للفائزين في انتخابات "الوطني 2023" في إمارات الدولة.

وجاءت النتائج كما يلي:

 

إمارة أبوظبي:

1.  سالم حمد بالركاض العامري
2. هلال محمد حمدان الكعبي
3. مضحية سالم المنهالي
4. حشيمة ياسر العفاري

إمارة دبي :

1. حميد الطاير
2. أحمد ميرهاشم خوري
3. مريم بن ثنية 
4.امنة العديدي

إمارة الشارقة :

1.محمد حسن الظهوري
2.وليد المنصوري
3. عدنان الحمادي

إمارة  رأس الخيمة:

1.سعيد راشد النعيمي
2.سلطان يعقوب الزعابي
3.سالم راشد آل علي

إمارة عجمان :
1.ماجد محمد المزروعي
2. عائشة ابراهيم المري

إمارة الفجيرة :
1. الشيخ سعيد بن سرور الشرقي
2.عائشة خميس الظنحاني

أم القيوين :
1.محمد عيسى عبيد آل علي
2. منى راشد آل علي

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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