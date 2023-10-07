الامارات | النتائج الأولية للفائزين في انتخابات "الوطني 2023"

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت اللجنة الوطنية لانتخابات المجلس الوطني مساء السبت، النتائج الأولية للفائزين في انتخابات "الوطني 2023" في إمارات الدولة.

وجاءت النتائج كما يلي:

إمارة أبوظبي:

1. سالم حمد بالركاض العامري

2. هلال محمد حمدان الكعبي

3. مضحية سالم المنهالي

4. حشيمة ياسر العفاري

إمارة دبي :

1. حميد الطاير

2. أحمد ميرهاشم خوري

3. مريم بن ثنية

4.امنة العديدي

إمارة الشارقة :

1.محمد حسن الظهوري

2.وليد المنصوري

3. عدنان الحمادي

إمارة رأس الخيمة:

1.سعيد راشد النعيمي

2.سلطان يعقوب الزعابي

3.سالم راشد آل علي

إمارة عجمان :

1.ماجد محمد المزروعي

2. عائشة ابراهيم المري

إمارة الفجيرة :

1. الشيخ سعيد بن سرور الشرقي

2.عائشة خميس الظنحاني

أم القيوين :

1.محمد عيسى عبيد آل علي

2. منى راشد آل علي