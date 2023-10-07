الامارات | النتائج الأولية للفائزين في انتخابات "الوطني 2023"

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شكرا لقرائتكم خبر عن النتائج الأولية للفائزين في انتخابات "الوطني 2023" والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت اللجنة الوطنية لانتخابات المجلس الوطني مساء السبت، النتائج الأولية للفائزين في انتخابات "الوطني 2023" في إمارات الدولة.
وجاءت النتائج كما يلي:
إمارة أبوظبي:
1. سالم حمد بالركاض العامري
2. هلال محمد حمدان الكعبي
3. مضحية سالم المنهالي
4. حشيمة ياسر العفاري
إمارة دبي :
1. حميد الطاير
2. أحمد ميرهاشم خوري
3. مريم بن ثنية
4.امنة العديدي
إمارة الشارقة :
1.محمد حسن الظهوري
2.وليد المنصوري
3. عدنان الحمادي
إمارة رأس الخيمة:
1.سعيد راشد النعيمي
2.سلطان يعقوب الزعابي
3.سالم راشد آل علي
إمارة عجمان :
1.ماجد محمد المزروعي
2. عائشة ابراهيم المري
إمارة الفجيرة :
1. الشيخ سعيد بن سرور الشرقي
2.عائشة خميس الظنحاني
أم القيوين :
1.محمد عيسى عبيد آل علي
2. منى راشد آل علي
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