الامارات | محمد بن راشد : نبارك لشعب الإمارات نجاح مسيرته البرلمانية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 07 أكتوبر 2023

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، أن سلطات الدولة التشريعية والتنفيذية والقضائية والفرق الحكومية في كل القطاعات ستبقى يداً واحدة.

وقال سموه، اليوم، عبر حسابه الرسمي في "إكس": "نبارك لشعب الإمارات نجاح مسيرته البرلمانية، ونبارك للفائزين في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي"

وأضاف سموه: "نؤكد دائماً بأن سلطات الدولة التشريعية والتنفيذية والقضائية وكافة الفرق الحكومية في كل القطاعات ستبقى يداً واحدة لبناء أفضل مستقبل لشعب الاتحاد، وفق الله الجميع لخدمة البلاد والعباد"