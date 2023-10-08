الامارات | الكويتي: التصويت الإلكتروني اتسم بالأمان الكامل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد رئيس مجلس الأمن السيبراني في حكومة الإمارات، عضو اللجنة الوطنية للانتخابات، الدكتور محمد الكويتي، أن التصويت في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي في الدولة اتسم بالأمان الكامل، وهذا ما تم التحقق منه عن طريق الاختبارات والتقييمات، والاطلاع على كثير من المنظومات في هذا الشأن، إضافة إلى الأخذ بكثير من المعايير الرئيسة عن طريق التطبيقات، ومن ذلك اعتماد نظام الهوية الرقمية والتعرف بواسطة نظام بصمة الوجه، وغيرهما من الجوانب التقنية الأخرى.

وقال الكويتي لـ«الإمارات اليوم»، أمس، إن دولة الإمارات تتسم بتغير وتحول رقمي كبير يشمل جميع القطاعات، وهذا الأمر يواكبه تغير مماثل في الآليات الانتخابية، حيث وضعنا نظام التصويت الهجين، وهو نظام انتخابي يتم عن طريق التصويت الإلكتروني عبر الأجهزة الرقمية، وأيضاً التصويت عن بعد، فكانت أهمية اليوم أن تكون هذه المنظومة مؤمنة بصورة تضمن تطبيق معايير الأمن السيبراني.

وأضاف أن اللجنة الوطنية دعمتنا في تلك الإجراءات، كاشفاً عن وضع آليات تشفير وتدقيق وتأكد من الشخص نفسه، فضلاً عن آليات لحفظ خصوصية بيانات ومعلومات الناخب، موضحاً أنه تم أيضاً وضع آليات لمنع انتحال الشخصية، وخصوصاً الاختراق، إضافة إلى آليات تشفير عدة في المنظومة ككل، وهي معايير تواكب التحول الرقمي.